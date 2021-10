«S’escalfa massa ràpid», «l’usuari podria patir cremades» i «el producte podria causar foc». La Comissió Europea (CE) ha ordenat retirar del mercat una barbacoa de carbó vegetal d’una marca blanca de Leroy Merlin. El producte no compleix els requisits de la directiva comunitària en matèria de seguretat.

Segons la CE, «el pla horitzontal de la barbacoa s’escalfa massa (molt per sobre de la temperatura ambiental), la graella és difícil de manipular si porta càrrega i, com a conseqüència, l’usuari podria patir cremades i el producte podria causar foc». A més, l’informe demana també que el producte sigui retirat de les llars dels clients que l’hagin comprat.

En concret, es tracta de la barbacoa model Naterial Icarus Beta, una marca blanca de Leroy Merlin.L’empresa explica que efectivament procedeix aretirar-la per prevenir possibles incidents respecte a les altes temperatures a les quals pot arribar. Per això, a més de publicar un comunicat a la seva web, Leroy Merlin està contactant amb els clients dels quals té dades per procedir a la retirada de totes les unitats en el menor temps possible.

«Els clients que hagin adquirit aquest producte hauran de deixar d’utilitzar-lo i entregar-lo a qualsevol botiga Leroy Merlin per efectuar-ne la devolució o la substitució per un model equivalent. És necessari aportar el tiquet de compra del producte», recull el comunicat de l’empresa.