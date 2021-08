Tan important són els aliments que triem com la petjada que deixem al consumir-los, per això una bona alimentació ha de ser sostenible, a més de saludable i segura. Del que fem avui en depèn el nostre futur.

Per tant, és urgent apostar per una alimentació sostenible, que produeixi un baix impacte a l'entorn natural. Es tracta d'adoptar una dieta variada, saludable i accessible, basada en una agricultura, ramaderia i pesca que garanteixin i promoguin ecosistemes saludables. L'objectiu és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tenir cura dels recursos naturals i preservar la biodiversitat.

Tal com destaquen tant l'Organització Mundial de la Salut, OMS, com l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, FAO, "la producció d'aliments representa l'ús del 48% dels recursos de la terra i el 70% dels recursos d'aigua a nivell mundial", cosa que afecta el medi ambient.

Bones pràctiques

La necessitat dels ciutadans d'actuar en la cura del medi ambient és cada vegada més gran, i en aquest sentit, la Comissió Europea ha elaborat l'estratègia "De la granja a la taula" dins del programa Pacte Verd Europeu per arribar al 2050 sent el primer continent climàticament neutre. Aquí planteja un creixement sostenible i integrador que impulsi l'economia, millori la salut i la qualitat de vida de les persones i que tingui cura de la natura sense deixar ningú enrere.

Com a consumidors hi ha moltes accions a què podem sumar-nos, com triar productes frescos, locals i de temporada o reduir la brossa, per afavorir les economies locals i reduir les emissions de CO 2 .

Quines opcions sostenibles pots trobar a El Corte Inglés?

Producte fresc: sempre com a primera opció tindràs disponibles productes del país com daurades, llobarros o corbines de Múrcia i el País Valencià. Peixos de cultiu nacionals de la Mediterrània i d'altres que provinguin també de reserves sostenibles. D'importació, trobaràs només productes que no hi ha a Espanya, com el salmó o altres peces tropicals.

Producte local: el model comercial del grup El Corte Inglés està basat en el treball amb productors, proveïdors i llotges locals. Gràcies a aquesta vocació pots trobar carns tan especials com vedella gallega, boví Euskolabel, vedella asturiana, Carne de Àvila, ternasco d'Aragó, be d’Extremadura, boví Sierra de Guadarrama, totes elles amb el segell Indicació Geogràfica Protegida. I altres especialitats de reconegut prestigi com Carne de La Finca, Angus de Miguel Vergara, i Wagyu de Santa Rosalía, de producció nacional.

Producte de temporada: segurament la fruiteria és la secció amb més temporalitat. Per comptar sempre amb els millors productes, especialment cítrics i fruites d'os, els experts compradors d'El Corte Inglés juguen amb el concepte "contra estació", per oferir-te sempre les taronges, per exemple. No obstant això, això ja no passa amb altres productes com les patates, perquè ja pots trobar aquests tubercles de producció nacional ¡tot l'any!

Peces com el bacallà Skrei o el peix blau també tenen estacionalitat, segons els seus cicles de reproducció. I en temporada de la tonyina vermella d'almadrava, pots apropar-te a conèixer el ronqueig i triar les peces que més t'agradin. T'hi atreveixes?

Reducció del malbaratament alimentari: gràcies al pla d'actuació dissenyat pel grup basat en prevenir, redistribuir i conscienciar, ha millorat els processos interns de compra i aprovisionament i adapta les seves comandes en funció de la demanda de clients com tu. També desenvolupa accions de donacions i quan no és possible la donació, dona una segona vida als productes rebutjats per exemple per generar biocombustibles. Però el més important és el disseny d'accions de conscienciació per evitar el malbaratament alimentari.