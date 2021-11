Carmen Lancho

No només l’activitat industrial o el sector del transport generen una petjada mediambiental que posa en perill el planeta. Algunes de les nostres rutines també. Des de casa podem millorar la nostra relació amb el que ens envolta, protegir-ho i cuidar-ho. Hi ha una sèrie de mesures que podem prendre per adaptar la nostra manera de viure i fer-la més sostenible.

Segons la Fundació Ecologia i Desenvolupament, ECODES, organització que treballa per un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient des del 1992, hi ha sis grans grups d'accions que pots posar en pràctica per lluitar contra el canvi climàtic: estalvi energètic, consum d'aigua, gestió de residus, canvis en l’alimentació, reducció de l’ús de plàstics i altres canvis referits per exemple a la decoració o la neteja.

Identifica les bones pràctiques

El confinament provocat per la pandèmia del coronavirus ens ha fet veure la importància de crear una llar saludable i respectuosa amb el medi ambient. Però saps si la teva llar és sostenible? Coneixent com és el teu consum podràs millorar alguns hàbits, ajustar les factures i reduir el teu impacte ambiental.

Una de les despeses més grans que es produeix als habitatges prové de la climatització. Els aïllaments de parets i finestres són les grans fuites d'energia especialment als edificis més antics. L'ús de llums i altres electrodomèstics també pot ser una font de despesa energètica que es pot millorar.

Una altra de les partides més importants i en què hauries de posar atenció és el consum d'aigua. Segons les últimes dades publicades per l'Associació Espanyola d'Empreses Gestores dels Serveis d'Aigua a Poblacions, AGA, en zones urbanes del país cada habitant va consumir 128 litres de mitjana al dia durant el 2020, una dada inferior a altres anys a causa de la caiguda del turisme.

A més, pots revisar altres aspectes com el teu consum de plàstics o la gestió dels residus que generes. Creus que els podries reduir? També pots informar-te del tipus de productes de neteja que utilitzes, el material amb què estan fets els teus mobles o la teva roba de llit, així com la possibilitat de reutilitzar alguns utensilis per donar-los una segona vida. I si ets una mica manetes, apunta't al corrent del DIY (Do It Yourself, o Fes-ho Tu Mateix): pots fer sabó casolà, o transformar algunes teles en draps de neteja o fins i tot catifes i joguines per a les teves mascotes.