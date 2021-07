Espanya es s'ha classificat per als quarts de final dels Jocs Olímpics de Tòquio amb un punt agònic davant l’Argentina. Un gol de Merino a passada de Dani Olmo aventurava una classificació fàcil com a líder de grup, important per evitar l’encreuament amb el Brasil, però un gol dels argentins quan faltaven tres minuts per al final ha creat certa angoixa a la selecció espanyola. Una derrota la feia fora de la competició. No ha passat. La porteria d’Unai Simón ha quedat protegida fins al xiulet final i l’equip de Pedri ha accedit a la següent fase. El seu rival per arribar a les semifinals serà la Costa d’Ivori, dissabte.

Amb el recuperat Mingueza a la banqueta, i Merino (capità) i Asensio com a titulars, ‘la Rojita’ ha sortit al Saitama Stadium amb ganes de certificar el pas a quarts. La selecció espanyola ha començat com durant tot el torneig, amb la possessió de pilota i el control del partit. Els de De la Fuente volien ser més directes i trobar la porteria contrària, cosa que han aconseguit amb certa facilitat, per garantir la primera plaça del grup.

Els sub-23 argentins han començat durs, com si haguessin après dels grans. Una falta del capità Nehuén Pérez en el minut 10 a Dani Olmo ha comportat la primera groga que ensenyava el col·legiat nord-americà Elfath. Espanya ho ha intentat precisament sobretot mitjançant Olmo, molt desequilibrant per la banda. El poc perill de l’‘albiceleste’ ha arribat d’escassos contraatacs, però Unai Simón no ha tingut gaire feina.

Joc de toc

‘La Rojita’ tocava i tocava, amb Oyarzabal al comandament de les operacions. El donostiarra, voluntariós en l’atac, ha estat més desencertat de l’habitual en la majoria d’ocasions. Per la banda esquerra, la de Cucurella, Espanya ha generat també perill amb les seves internades. De les seves botes ha sortit un centrada a Oyarzabal que el de la Reial Societat ha enviat als núvols.

Espanya ha continuar atacant, creant més ocasions i amb les directrius del seu seleccionador molt clares. Un gol garantia la classificació per als quarts com a líders. En l’altre partit de la jornada, Egipte s’apuntava a la festa amb una victòria contra Austràlia (0-2). Els argentins no cessaven en el seu joc dur, i en el primer quart d’hora de la segona part han rebut tres grogues.

El gol espanyol ha partit d’Asensio. Ha corregut per la banda i ha obert la pilota amb un desplaçament llarg per a Olmo, que ha fet una passada exacta perquè Merino, que entrava a rematar, obrís el marcador i donés tranquil·litat a Espanya. ‘La Rojita’ tenia un peu als quarts, i l’Argentina, la campiona olímpica, estava eliminada. Ha aconseguit un empat a última hora, però l’esforç final no li ha valgut per salvar-se i caure eliminada.