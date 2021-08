La selecció femenina de bàsquet s’ha acomiadat aquest dimecres dels seus somnis de revalidar el podi que va aconseguir a Rio. França l’ha apartat del camí de les medalles vencent per 64-67 en un partit que ha dominat de principi a final. Espanya, que no ha aconseguit igualar la defensa de les franceses, mai s’ha sentit còmoda en un dia espès en atac. Els problemes de falta d’Alba Torrens i les males decisions en els dos últims minuts han acabat de condemnar-la.

No ha sabut adaptar-se al guió del partit la selecció, poc inspirada en atac, i sense la intensitat que requeria un encreuament on França s’ha aplicat amb moltíssima agressivitat i, per moments, també amb duresa. Mondelo ho ha recriminat en diverses ocasions a les seves jugadores. Si els primers minuts han estat sota el control d’Espanya, amb bons minuts de Laura Gil i Ndour, no ha tardat l’equip de Valerie Garnier a enganxar-se al partit i portar la iniciativa (16-21, m. 10) amb un partit molt seriós en tots els sentits: cuidant les pèrdues, controlant el rebot i generant bones posicions de llançament.

L’amenaça s’ha concretat en el segon quart amb l’aparició de Marine Johannes, que amb 9 punts gairebé seguits, ha obert bretxa i ha portat França al seu màxim avantatge (19-33), amb la selecció totalment superada. Espanya només ha aconseguit sumar tres punts en cinc minuts, arrossegant les tres ràpides faltes comeses per la seva millor referent, Alba Torrens, mentre l’equip gal veia el cèrcol amb molta facilitat. Cristina Ouviña ha hagut de multiplicar-se per sortir al rescat de la selecció, excessivament dependent d’Ndour en la primera part. També, Silvia Domínguez, s’ha afegit a la causa per minimitzar els danys al descans (30-36).

Aparició de Cazorla

Espanya ha intentat fer un pas endavant des de la defensa, i ha millorat alguna situació, com l’equilibri en el rebot. Però la selecció ha continuat sense estar còmoda en atac i França ha trobat en els triples de Duchet i Williams l’aire que necessitava per mantenir el pas i entrar en l’últim període encara amb avantatge (48-55).

Maite Cazorla ha aparegut, amb els seus triples, quan tota semblava en contra. Vuit punts seus en els cinc primers minuts de l’últim període han reenganxat de forma inesperada la selecció (58-57) per afrontar els dos últims minuts. Però en aquest tram final, ja amb Torrens eliminada per faltes, Espanya no ha sabut mantenir el cap fred per resoldre i només ha sumat dos punts. Amb 62-63, Espanya ha fallat en atac tres vegades, després de capturar el rebot ofensiu. I amb 64-65 i 11 segons per jugar, Domínguez ha enviat una mala passada a Cazorla, que l’ha perdut per la banda, tirant per terra totes les opcions, abans que la mateixa Cazorla es jugués un triple ja desesperat quan faltaven 3,6 segons mentre veia com s’escapava, sense remei, la semifinal.