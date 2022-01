Aquest dijous, 6 de gener, Dia de Reis, se celebrarà el sorteig de la Loteria del Nen 2022 que tindrà lloc al Saló de sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, a Madrid. Tot i que el normal és que els dècims es comprin durant les setmanes prèvies, encara hi ha qui espera fins a l’últim moment per adquirir-los. Si et trobes entre el grup d’endarrerits, és fonamental que sàpigues fins quan es poden adquirir butlletes per al sorteig de Reis.

Segons informa la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), l’últim dia per comprar un dècim de la Loteria del Nen és el mateix dia 6 de gener a les 10 hores. És a dir, fins dues hores abans del sorteig es podrà visitar una administració i comprar els números amb què es desitja participar. Ara bé, la recomanació és no esperar fins a l’últim moment perquè molts punts de venda oficials poden decidir no obrir aquell dia en tractar-se d’un dia festiu. Per evitar topar amb l’administració tancada convé trucar abans per assegurar-se que l’establiment estarà obert aquell dia. Una altra possibilitat molt més pràctica, ràpida i còmoda és comprar els dècims del Sorteig Extraordinari del Nen a través d’internet. El termini també és fins a les 10 hores del dia 6 de gener. Per a això, simplement cal visitar la web d’alguna de les administracions que ofereixi el servei de venda ‘online’ de dècims o bé a través de la mateixa pàgina web de Loteries i Apostes de l’Estat.