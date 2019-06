La facultat de Medicina completarà aquest juny l'equip docent del nou curs

Aquest juny es completarà l'equip docent del tercer curs de Medicina. Incorporarà professionals de la Fundació Althaia de Manresa i de la xarxa sanitària adscrita a la Unitat Docent de Manresa. A més a més d'Althaia el formen l'Institut Català de la Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Sant Andreu Salut, l'Hospital Sant Bernabé de Berga, l'Hospital Transfronterer de Cerdanya i el Sant Joan de Déu de Martorell.

A més a més de professors titulars, els agregats i els associats, s'ha creat la figura dels col·laboradors i referents docents. Els referents són professionals de cada centre assistencial amb alumnes en pràctiques que tenen l'encàrrec de recopilar tota la informació sobre l'evolució dels estudiants. El col·laborador docent és qui acompanyarà l'alumne per guiar la seva estada, vetllar que s'integri i facilitar que assoleixi els resultats d'aprenentatge.

El coordinador de la Unitat Docent de Manresa, Jordi Aligué, explica que l'estada i la formació a Manresa dels futurs metges «és un canvi important per la ciutat. D'aquí a 4 anys tindrà 180 universitaris més. Serà més ciutat universitària. Ja ho és per la UPC i la FUB, però encara ho serà més».

Per a Aligué, ni Vic ni Manresa no haguessin pogut assumir soles la facultat de Medicina. «Es necessitaven una a l'altra». Entre altres coses, per crear una xarxa de centres sanitaris al territori per acollir els alumnes en pràctiques. Manresa i Vic no haurien pogut assumir 360 estudiants fent pràctiques als seus centres.

A la Unitat Docent de Vic, a més a més dels equipaments assistencials de la mateixa capital d'Osona també formen part de la unitat docent els hospitals d'Olot i Campdevànol, així com equips d'atenció primària.