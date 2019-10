La Seu reedita el conveni, que destinarà els 240.000 euros a fer obres i a planificar-ne

Com ha succeït els darrers anys, s'ha signat gairebé en temps de descompte. La part positiva, però, és que la basílica de la Seu torna a tenir conveni per a la seva restauració. S'ha signat aquesta setmana per via telemàtica i suposarà una inversió de 240.000 euros repartits a parts iguals entre el bisbat, que n'és el titular, i les tres administracions implicades: Generalitat, Diputació i Ajuntament.

A diferència dels acords anteriors, no tots els 240.000 euros es destinaran a obra. Tal com ha informat el bisbat, una part es dedicarà a fer «el projecte executiu de les intervencions a realitzar en els propers anys per tal de poder planificar millor l'obra i agilitzar els tràmits d'obtenció de les autoritzacions corresponents».

Les obres que es faran

En aquesta nova fase de les obres, amb la part de diners que s'hi destinin es faran treballs a la façana sud, que els ha protagonitzat els darrers anys. En concret, es rehabilitarà l'arc boterell doble corresponent al contrafort número 9. En aquesta ocasió, també s'intervindrà sobre dos mòduls de terrat de la façana nord des del deambulatori fins al campanar, on només en quedarà un de pendent per poder completar tot aquest tram.

El bisbat ha volgut remarcar que els retards en la signatura del conveni sempre s'han produït per assumptes burocràtics i administratius i que, per part seva, procura «treballar sempre amb la voluntat d'aconseguir el màxim suport de totes les institucions i administracions per tal de conservar el patrimoni -en aquest cas, la Seu- en les millors condicions». Ha vogut manifestar el seu agraïment. Precisament en aquest dar-rer conveni, apunta, és previst que la Generalitat faci la seva aportació directament, via romanent, però fora del conveni, de cara a final d'any, perquè «per un tema administratiu/burocràtic no té aprovat el pressupost».

Regió7 va avançar el juny passat la intenció del bisbat de reeditar el conveni a quatre bandes per a aquest 2019, el setè ja, de cara al setembre. El fet que vagi tard, sigui pel que sigui, representa una dificultat afegida per fer les obres ja que no és fins que se signa que es pot presentar el projecte per portar-les a terme. Per sort, l'arquitecte responsable –Jaume Soldevila i, abans d'ell, Francesc Xavier Asarta– sempre ha procurat tenir aquesta feina avançada per poder començar de seguida que se signa l'acord. L'avançament d'aquesta tasca pensant en les properes intervencions és justament el que s'endurà una part de l'aportació d'enguany.