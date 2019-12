Un investigador manresà desenvolupa nanocàpsules per lluitar contra el càncer

Un equip internacional amb participació d'investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), entre els quals hi ha Gerard Tobias Rossell (Manresa, 1977), ha desenvolupat unes nanocàpsules de carboni que s'activen amb radiació per reduir la proliferació i creixement dels tumors cancerígens.

Aquesta troballa, provada en ratolins i publicada a la revista ACS Nano, podria ser utilitzada tant en l'obtenció d'imatges biomèdiques com en la radioteràpia contra el càncer.

Gerard Tobias, que va cursar estudis a La Salle i al Pius Font i Quer, va aconseguir un premi de 2 milions d'euros del Consell Europeu de Recerca per combatre el càncer amb nanomedicina (vegeu Regió7 del 8 de desembre del 2016).

Es tracta de nanocàpsules amb àtoms de samari estable que són irradiades amb neutrons per aconseguir uns elevats nivells de radioactivitat que destrueixin les cèl·lules tumorals i redueixin així el creixement i proliferació dels tumors.



Provades en ratolins

En nanomedicina, un dels tractaments més prometedors inclou l'ús de nanopartícules radioactives administrades per via intravenosa per fer front als tumors.

Les nanocàpsules s'han provat en diversos experiments amb ratolins i s'ha comprovat una reducció significativa d'alguns dels tumors, i una prevenció de la seva proliferació i reducció del ritme de creixement.

L'alta radiació assolida en aquest estudi permet que les nanocàpsules es puguin utilitzar per radioteràpia contra el càncer, i no només per a estudis d'imatge biomèdica, que era el que passava fins ara.

La imatge biomèdica requereix una radioactivitat més baixa (s'usa per detectar les nanocàpsules dins de l'organisme), però la radioteràpia, en canvi, requereix una radiació més alta per destruir les cèl·lules cancerígenes que formen els tumors de manera localitzada.

La gran radioactivitat aconseguida en aquest estudi permet, a més, que la dosi administrada pugui ser molt més baixa que amb altres tractaments.