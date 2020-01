El consistori contracta 42 aturats per períodes de sis i de dotze mesos

L'Ajuntament de Manresa ha contractat 42 persones aturades en el marc del Programa Treball i Formació del 2019 impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el del CIO (Centre d'Iniciatives per l'Ocupació).

L'objectiu del programa és millorar l'ocupabilitat dels destinataris facilitant l'assumpció d'experiència laboral amb contractacions de 6 i 12 mesos en diferents àrees de l'Ajuntament de Manresa.

Sis persones desenvoluparan tasques de consergeria, nou tasques d'auxiliar administratiu, sis com a personal de neteja i vint-i-un llocs de peonatge.

Els participants rebran un total de 90 hores dins la seva jornada laboral d'accions formatives de mòduls pertanyents a certificats de professionalitat per millorar les seves competències tècniques.

També tindran acompanyament i orientació laboral al llarg del programa per part dels tècnics coordinadors des del CIO.



Ocupació directa

Amb la creació directa d'ocupació, l'Ajuntament vol oferir experiència laboral durant un temps determinat a persones amb especials dificultats d'inserció perquè puguin fer un salt al món laboral.

Aquesta política s'emmarca en el Pacte de Ciutat, en l'actuació en l'àmbit de la promoció econòmica i foment de l'ocupació, i la gestió òptima de les convocatòries de les administracions competents pels Plans d'Ocupació.

Per aquesta edició, el col·lectiu prioritari definit pel Servei d'Ocupació de Catalunya són persones preferentment més grans de 45 anys inscrites com a demandants d'ocupació.

Els candidats seleccionats s'agrupen en tres grans grups segons preveu la convocatòria: persones no perceptores de prestació per desocupació o subsidi; persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i dones en situació d'atur o víctimes de violència de gènere. Aquest és el tercer any consecutiu que s'implanta aquesta línia exclusivament destinada a dones.