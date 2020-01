Malalts d'Alzheimer de la Catalunya central reben suport de la Fundació La Pedrera

El programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS) de la Fundació Catalunya La Pedrera i L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBS) han signat un conveni de col·laboració.

L'objectiu és que els participants amb dèficit de memòria es puguin beneficiar dels serveis que ofereix una i altra entitat i ajudar a fer la derivació, així com compartir activitats lúdico-culturals.

Les dues entitats tenen una finalitat comuna: treballar pel benestar, sobretot psicològic i emocional, de les persones que comencen a patir deteriorament cognitiu. Ambdues busquen millorar la qualitat de vida de les persones i ajudar a les famílies.

Per la primera meitat de l'any 2020 ja hi ha programades tres activitats compartides: Showcooking amb els participants del programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut i usuaris de l'AFABBS (17 de març); visita a La Pedrera (17 d'abril) i visita i dinar a Món Sant Benet (17 de juliol).

Durant l'acte, celebrat a l'espaiSocial que la Fundació té a Manresa, s'han dut a terme uns parlaments a càrrec de la Marta Torras, directora d'Impuls Social de la Fundació Catalunya La Pedrera; i Fina Rovira, presidenta de l'AFABBS.

Torras ha manifestat que és molt important per a la Fundació poder comptar amb tots els agents del territori per sumar i ajudar a persones que pateixen aquestes malalties, i Rovira ha afegit que aquest conveni permet donar-los visibilitat. A més, ha insistit en què aquest suma complicitats, ajuda mútua i sinèrgies. "El conveni té un doble benefici: conèixer-nos i la possibilitat de fer activitats conjuntes".



Reforç de la memòria

REMS (programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i de la Salut) és un programa de la Fundació Catalunya La Pedrera adreçat a persones amb deteriorament cognitiu, que siguin autònomes en les seves activitats de la vida diària i tinguin la necessitat de mantenir-se actives i ser actores del seu propi procés.

El Programa, en funcionament des de l'any 2013, té per objectiu millorar la qualitat de vida i el benestar emocional dels participants; promou el seu apoderament, fomenta les relacions interpersonals i incideix en les seves capacitats cognitives i físiques per a poder mantenir la seva autonomia el màxim de temps possible.



Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer de Manresa

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès es crea l'any 2000 per donar resposta a les necessitats de les persones que tenen un familiar afectat d'una malaltia neurodegenerativa, com la malaltia d'Alzheimer, o altres demències.

L'Associació pretén reunir les persones afectades per aquesta situació per millorar la qualitat de vida de les famílies i les persones amb diagnòstic d'Alzheimer; augmentar la informació sobre la malaltia; donar a conèixer i sensibilitzar la població general sobre què és la demència; col·laborar i coordinar-se amb les institucions per a la millora de recursos assistencials i per a una cobertura real de les necessitats i establir relacions, convenis i col·laboracions amb altres col·lectius socials, empresarials-comercials, culturals etc., i també amb les persones cercant-ne la complicitat, l'ajuda mútua i la visibilitat de la malaltia.