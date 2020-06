Sebastià Catllà renova el càrrec de president d'Ampans

El Patronat de la Fundació AMPANS ha aprovat per unanimitat la renovació al càrrec de president, de Sebastià Catllà i Calvet. Sebastià Catllà va assumir la presidència de l'entitat l'any 2016 i el seu compromís va ser acceptar un mandat de 4 anys de durada. Ara, però, en un moment delicat en general per la situació originada per la crisi sanitària i econòmica que es preveu a gran escala a tot el país, ha acceptat quedar-se un mandat més al càrrec per donar estabilitat a la nova etapa post-Covid-19 que s'obre en els propers mesos.

Amb el president, han renovat els 21 membres del patronat, amb la voluntat de fer pinya i de garantir la màxima estabilitat en un moment complicat pel futur en general del país. Així doncs, el Patronat encapçalat per Sebastià Catllà, seguirà estant format per: Judith Bosch, que ocupa la vice-presidència, Joan Garriga, Josep Maria Boldú, Albert Giralt, Amàlia Rossell, Anna Vilanova, Baltasar Cor-rons, Conxita Codinach, Dolors Duari, Domènec Casasayas, Fèlix Puigmartí, Jaume Espinal, Jaume Torras, Jaume Torreguitart, Josep Balañà, Josep Sinca, Lluis Sánchez, Mercè Magem, Pere Camps, Valentí Roqueta i Xavier Jovés, i amb Toni Espinal a la direcció general de l'entitat.

El Patronat ha revisat el pressupost d'Ampans per als propers mesos preveient una frenada en general de l'economia, i ha adoptat la decisió d'ajornar, de moment sense data, alguns dels futurs projectes en què treballava l'entitat, com ara la nova residència de la Parada, a Manresa.