Montserrat Santó (usuària): «Fa més de dos anys que hi vinc»

Montserrat Santó Garcia (Figueres, 66 anys) és «filla de firaires». Als nou anys va començar a treballar a la fira, fins que es va casar i es va establir a Manresa. Va treballar a la cafeteria La Pruna però la van acomiadar perquè va estar de baixa dos mesos per malaltia. Després, va treballar vuit anys a Rick'apan, fins que «ens van engegar a fer punyetes. El gendre de l'amo en va agafar les regnes i declarava que els treballadors només fèiem quatre hores, en lloc de la jornada completa que treballàvem». A causa d'això, «em vaig quedar sense pensió per dos anys. No tinc dret a res». Viu amb una filla i una neta de 5 anys. «Fa més de dos anys que vinc a la plataforma». La neta i la filla també reben ajuda de la fundació. Ella hi va col·laborar fent mascaretes durant el confinament.