Manresa crea el Premi Rosa Argelaguet contra l'escletxa de gènere en la ciència

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat la creació del Premi Rosa Argelaguet i Isanta – Premi del Campus Manresa, així com les bases que el regularan. Es tracta d'un guardó que neix amb la voluntat de reconèixer, promocionar i sensibilitzar sobre el paper d'aquelles dones que han contribuït activament en alguna activitat d'investigació, de divulgació o de docència en l'àmbit de les ciències. Alhora, el premi vol reconèixer la figura de Rosa Argelaguet i Isanta, que va morir de forma sobtada el gener passat quan era directora de l'Escola Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC i regidora a Sallent.

Doctora en enginyeria industrial i directora de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la UPC, Argelaguet va destacar entre molts altres fets per ser una dona molt activa en l'àmbit científic al Bages, no només en la seva faceta d'enginyera i de gestora de la UPC, sinó també per la profunda implicació i preocupació per aconseguir despertar vocacions científiques femenines. El premi s'atorgarà al voltant de cada 11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.

El guardó pren com estendard una figura destacada de la lluita contra l'escletxa de gènere, una dona enginyera en un camp encara ara majoritàriament masculí.

Malgrat l'augment de la participació de les dones als estudis universitaris, encara estan insuficientment representades en els camps de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques.

Aquest premi pretén ser una eina per al reconeixement de les dones que desenvolupen activitats científiques malgrat l'escletxa de gènere incloent les ciències naturals i formals, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.