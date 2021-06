La Fiscalia demana set anys de presó per a quatre joves del Bages que van participar en una protesta davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa. Els fets es remunten al 16 d'octubre del 2019, quan una de les columnes de la Marxa per la Llibertat arribava a la capital del Bages. També hi ha un menor acusat pels mateixos delictes. En aquest cas, el Fiscal demana les mateixes indemnitzacions per als agents, i 100 hores de servei a la comunitat que, si no s'accepten, es substituirien per 18 mesos de llibertat vigilada.

El ministeri públic acusa els joves d'un delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, i danys i lesions a 12 agents dels Mossos d'Esquadra. A banda de la presó, també els demana multes i indemnitzacions. Segons la Fiscalia, els joves van actuar premeditadament i de manera "violenta i agressiva". En aquest cas, la Generalitat també exerceix de part acusadora, però demana penes de presó inferiors, de dos anys i tres mesos.

Els joves neguen la seva participació en els fets, i la defensa subratlla que no hi ha cap imatge que els identifiqui, només el testimoni d'alguns agents. El judici se celebrarà davant l'Audiència Provincial quan es fixi la data.

Crema de contenidors i cops de porra

A les 8 del vespre del 16 d'octubre del 2019 hi havia convocada una cassolada davant la Guàrdia Civil, que va coincidir amb el pas de la Marxa per la Llibertat. Hi va haver tensió des del primer moment, quan un grup espanyolista en defensa de la Guàrdia Civil es va encarar als manifestants. No eren més d'una vintena. Mossos d'Esquadra impedien el pas cap a la caserna, i en un primer moment també cap al Francesc Moragas i cap a l'interior dels habitatges de l'Avecrem per evitar que coincidissin els dos grups. Quan finalment els Mossos es van retirar del Francesc Moragas, una part dels participants a la Marxa per la Llibertat van poder continuar el seu camí fins al Congost.

Quan la Marxa per la Llibertat ja feia estona que s'havia acabat, a la cruïlla de la carretera de Cardona amb Francesc Moragas encara hi quedava gent. Un centenar majoritàriament joves. De cop i volta van començar les corredisses i les càrregues, i es va desfermar tot. De seguida la gent va córrer en direcció al centre, als carrers adjacents, i també de seguida van aparèixer els primers contenidors cremant al mig de la carretera de Cardona i fins pràcticament la Muralla de Sant Domènec. En un primer moment, després de la primera envestida, els Mossos d'Esquadra es van replegar, però al cap de poca estona es van tornar a veure les sirenes de les furgonetes avançant novament per la carretera de Cardona en direcció al centre de Manresa. Els manifestants que quedaven es van anar dispersant en diverses direccions, escampant contenidors al mig del carrer i tirant al mig del Passeig les taules i cadires de les terrasses.

Hi va haver corredisses al mateix Pere III, al carrer Guimerà i a les zones del voltants.