Afectacions a Rodalies: Aquests són els horaris i els canvis a la línia R4

Manresa ha perdut els sis trens semidirectes de Rodalies de Renfe que tenia amb Barcelona. Les obres que Adif i Renfe han iniciat aquest dilluns a diverses línies de Rodalies i que afecten a tots els serveis que passen per l’estació de plaça Catalunya a Barcelona, provocarà que es deixi de prestar un servei que escurçava lleugerament el recorregut entre les dues ciutats, aproximadament una hora fins a Sant Andreu Arenal, però que sobretot només parava a les principals estacions del trajecte. Aquesta situació durarà, almenys, fins el febrer de l’any vinent.

Segons fonts de la companyia Renfe, «hi ha tantes afectacions i tantes obres que s’ha hagut de reprogramar tots els serveis de totes les línies que passen per plaça de Catalunya a Barcelona». No diu que s’hagi suprimit el servei, sinó que s’ha reprogramat i s’ha prioritzat, a nivell general, fer combois més llargs per poder dur més gent i millorar freqüències. En el cas de Manresa hi ha tren més cap a Barcelona que no pas abans.

Escurçar el trajecte entre Manresa i Barcelona, tant d’anada com de tornada, és una vella reivindicació del teixit social, econòmic i polític de la capital del Bages. Els sis trens semidirectes, tren en direcció a Barcelona i tres en direcció a Manresa, es van implantar a principis del 2014 amb l’objectiu de reduir el trajecte entre 10 i 15 minuts. Només paraven a Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Sabadell i ja les estacions de Barcelona.

Segons Renfe, quan les obres hagin acabat s’implantaran millores a totes les línies de Rodalies. Els treballs tenen un pressupost de 470 milions i es concentren a les línies R4 -la de Manresa a Sant Vicenç de Calders-, la R8 i la R1. De rebot, però, afecta a tot rodalies. En el cas de la R4 afecta bàsicament a Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i entre Castellbisbal i Martorell.