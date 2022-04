L’Àrea de Recerca i Innovació de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central va impulsar un estudi per identificar les raons per les quals la població d’entre 18 i 60 anys es vacunava contra la COVID-19 en un dels 42 punts de vacunació massiva de Catalunya. En concret, van centrar-se en el punt instal·lat al Bages, al Palau Firal de Manresa.

L’estudi, que va tenir lloc durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021, va consistir a fer una enquesta a la població per conèixer els motius per vacunar-se i, en aquest sentit, és innovador.

Els resultats són que gairebé el 50% de les persones que s’anaven a vacunar ho feien per la por d’infectar la seva família, el 40% per por d’infectar-se elles, el 31% per poder fer vida social i el 30% per poder viatjar.

La recerca ha estat publicada a la revista internacional Vaccine, una publicació mensual dedicada a difondre els articles científics que es consideren de més qualitat entre totes les disciplines científiques rellevants en el camp de la vacunació.

L’estudi ha estat liderat per la investigadora i doctora en infermeria de l’ICS Catalunya Central Glòria Saüch Valmaña i l’Equip de l’Àrea de Recerca, format per Aïna Fuster-Casanovas, Anna Ramírez-Morros, Berta Rodoreda Pallàs, Josep Vidal-Alaball, Anna Ruiz-Comellas i Queralt Miró Catalina. La realització de les enquestes va ser possible gràcies a la tasca del personal administratiu de l’ICS ubicat al Palau Firal durant l’estiu de 2021.