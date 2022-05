Els arbres abans que els cotxes. El que ha de ser el tram nou de l’avinguda dels Països Catalans de Manresa també tindrà una part verda. Ja s’hi han plantat la major part dels 400 arbres que hi haurà al llarg del recorregut, des de la rotonda de Prat de la Riba fins a la carretera de Viladordis. Les obres van començar a finals del 2020. D’aquí connectarà amb el darrer tram de l’avinguda, el que va de la carretera de Viladordis fins els Trullols. En aquest cas les obres van començar el passat febrer.

La nova avinguda comptarà amb diverses espècies d’arbres. A les voreres hi ha plàtans, Platanus x acerifolia; a les voreres de la carretera de Viladordis s’hi ha plantat l’espècie Pyrus Calleryana Chanticleer, pereres de flor; i al parterre entre l’avinguda i el carrer Germà Isidre hi ha alzines Quercus Ilex.

També es plantaran arbres a les dues noves rotondes que hi haurà en aquest tram. A la de la carretera de Viladordis, on encara s’hi està treballant hi haurà tres exemplars de Paulownia tomentosa; i a la rotonda del carrer Fra Jacint Coma i Galí, que ja està enllestida, tres freixes de fulla petites.

A més a més dels arbres, el tram nou de l’avinguda comptarà amb 3.000 plantes arbustives al llarg de tot el recorregut, i també escorça. El mateix es farà a les rotondes.

Voreres amples

Les amples voreres de pràcticament tot el trajecte permeten que s’hi hagin plantat arbres. El nou vial tindrà majoritàriament una vorera de 3,5 metres d’amplada. La calçada tindrà dos carrils de circulació, un en cada sentit, de 3,2 metres d’amplada cadascun d’ells. El planejament urbanístic preveu que en un futur, no se sap quan, l’avinguda tingui dos carrils en cada sentit amb una mitjana arbrada.

A l’última visita d’obres a l’avinguda, el director general d’Infraestructures de la Generalitat, David Prat, va ressaltar que es tracta d’una obra «molt verda». La Generalitat paga més de la meitat del projecte, que té un pressupost de 4,5 milions d’euros. La resta els assumeix l’Ajuntament. A la mateixa visita d’obres l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va remarcar que la nova avinguda descongestionarà el trànsit de carrers com el Sant Cristòfol o la carretera del Pont de Vilomara. I arbres poden cridar més arbres. Aquests dos carrers es repensaran per fer-los més amables per als vianants. Això vol dir voreres més amples i arbrades.

Durant l’últim any l’Ajuntament ha plantat 563 arbres arreu de la ciutat, als quals caldria sumar-hi els 400 de l’avinguda Països Catalans.