Inversió d’1,6 milions pels problemes del col·lector a Manresa a l’alçada de Sant Pau

La Generalitat invertirà 1,6 milions d’euros més IVA per solucionar els problemes que presenta el col·lector d’aigües residuals a l’alçada del barri de Sant Pau, a Manresa. L’inici d’obres està previst per al segon semestre del 2023.

La intervenció evitarà episodis d’abocament d’aigües residuals al riu com el que va recollir aquest diari recentment .

La inversió prové de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per fer possible el projecte que està redactant la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament per tal de desdoblar el col·lector general al seu pas per Sant Pau.

L’execució de l’obra evitarà l’abonament d’aigües residuals al riu quan plou. Hores d’ara, perquè això passi no cal que caigui molta aigua, perquè el problema és la disminució de la secció del col·lector que porta les aigües residuals a la depuradora a causa de l’acumulació de grava i sorra en el seu interior.

Per tal de dotar el col·lector de més capacitat es fa necessari executar un de nou de forma soterrada, que passarà paral·lel al que ara existeix, i que es mantindrà en el futur.

Tram desdoblat

A l’inici d’aquest tram desdoblat per davant de les fàbriques Vermella i Blanca el projecte preveu una instal·lació que permeti decantar els llims i sorres que hi ha a l’interior del col·lector. També es preveu situar al final d’aquest tram nou una instal·lació de cargol d’Arquimedes que permeti retornar les aigües residuals al col·lector general.

Durant els darrers anys, el col·lector ha sobreeixit quan no podia engolir el cabal habitual més l’aigua de pluja que recullen els embornals i aquesta va a parar al riu barrejada amb les aigües fecals.

El projecte, gràcies a un informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i l’aprovació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pot avançar, però encara queden mesos abans de l’inici de l’obra que estaria previst cap al segon semestre del 2023 i podria finalitzat a mitjans del 2024, si es compleixen les previsions.

La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament ha signat un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució dels treballs.

El projecte està valorat en una mica més d’1’6 milions d’euros (sense IVA) i permetrà desdoblar el col·lector, és a dir, construir-ne un de paral·lel i així poder treballar amb més capacitat.

A mesura que vagi avançant el projecte la Mancomunitat, mitjançant Aigües de Manresa, anirà donant a conèixer més detalls de la intervenció.