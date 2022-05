L’Hospital de Sant Andreu de Manresa té 9 persones ingressades per covid a la unitat d’aïllament. La setmana passada eren dues, igual que l’anterior. S’ha trencat, doncs, la tendència.

Durant la darrera setmana una persona ha estat donada d’alta i no s’ha registrat cap defunció per covid. L’última mort per virus a Sant Andreu va ser la setmana del 3 de maig.

Des del passat 16 de novembre, coincidint amb la sisena onada de la covid, a Sant Andreu hi ha hagut 205 ingressos, s’han donat 151 altes i s’han produït 42 defuncions per covid.