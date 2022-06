La vellesa serà una de les principals línies d’investigació

El nou institut d’investigació biomèdica i sanitària neix amb la voluntat de generar coneixement científic en els àmbits de les ciències de la vida i de la salut. Les principals línies de recerca que s’han definit, i que coincideixen amb l’expertesa de les entitats fundadores.

Les àrees d’investigació prioritàries seran biomedicina; clínica, que englobaria també salut mental, oncologia, aparell digestiu i aparell locomotor; epidemiologia i salut pública; envelliment i cronicitat; cures; innovació, tant en productes com serveis sanitaris, en simulació i seguretat del pacient o innovació docent. També hi ha temàtiques més transversals com les ciències de les activitats físiques i l’esport, la gestió de dades, el disseny aplicat a la salut i el benestar, i les ciències socials i humanes orientades a la salut.

El director del nou institut, José Jerónimo Navas, va assegurar que «partim d’una estructura que ja existeix. Partim d’una base que té un gran valor». I va explicar el per què. «Investigar i publicar a Harvard és fàcil. El difícil és fer-ho al territori. El mèrit dels investigadors en aquest cas és extraordinari perquè en condicions no òptimes han treballat, han publicat, han creat equips i cultura». Va afirmar que cal ser «ambiciosos» i va destacar dues singularitats de l’IRIS: el fet territorial i l’expertesa en envelliment, pal·liatius i cures, un àmbit que a l’àrea metropolitana no toca.

Generositat

Durant la presentació del nou institut de recerca tothom va fer referència a la generositat de les 14 institucions que han fundat IRIS. «Tothom voldria una part més gran del pastís», va dir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, però un centre d’aquest tipus «no hagués sigut possible amb Vic sol, Manresa sola o un gran hospital sol». Navas va reblar que en l’actualitat, fora de l’institut «no hi ha futur». «Des del punt de vista del desenvolupament de les nacions, el capital i la força és important, però encara ho és més el canvi tècnic que es resumeix en educació, investigació i innovació».

El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, va recordar que la universitat va néixer amb vocació de servei i de ser referent. «Servir es pot fer de moltes maneres, i l’IRIS és una d’elles. Baños va recordar que la UVic-UCC ha cohesionat el territori, les comarques centrals, i que el nou institut «encara permetrà estrènyer més la relació entre dues ciutats cabdals com són Manresa i Vic.