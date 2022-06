L’Ajuntament decidirà després de l’estiu les terrasses que podran continuar a la calçada

L’actual Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic va entrar en vigor el 24 d’agost de fa deu anys. Ho va fer amb polèmica, sense tenir en compte bona part de les al·legacions que hi va presentar el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, que mentre el nou reglament feia passes endavant va ser molt actiu a l’hora d’atacar alguns temes i que el va arribar a qualificar d’«intervencionista».

El 2 de gener de 2011, un any i mig abans de l’aplicació del text normatiu, que va suposar omplir un buit que hi havia a Manresa pel que fa a la regulació de les terrasses, va entrar en vigor la Llei 42/2010, segons la qual, tots els espais tancats d’ús públic són espais sense fum, amb comptades excepcions. En el cas dels bars i restaurants, suposava que només es podia fumar als espais a l’aire lliure, a les terrasses, que es van revaloritzar especialment.

Tal com mostra el gràfic adjunt, de les 65 terrasses que hi havia el 2010 als carrers de la capital del Bages es va passar a més d’un centenar el 2011 (107) i l’any a sobre van arribar a 130. A partir d’aquell any hi va haver un descens i una certa estabilització. El 2017 el número de llicències atorgades va tornar a pujar significativament, amb 153 i altra vegada van descendir, fins que l’any 2020 es va produir un fet tant o més potent que l’esmentada Llei 42/2010: la desescalada de les mesures anticovid per fases i, amb ella, l’evidència que per a molts negocis de restauració la terrassa esdevindria un element de vital importància. Els que en tenien van respirar i els que no, van córrer a posar-ne.

Les mesures excepcionals aplicades per l’Ajuntament pel que fa a les terrasses dels establiments de restauració arran de la pandèmia, que van consistir principalment a permetre posar taules i cadires a la calçada quan no hi hagués prou espai a la vorera, es mantenen aquest estiu. L’Ajuntament, però, ha posat fil a l’agulla per endreçar aquest tema. Una comissió acabada de crear té la missió de revisar l’ordenança actual que regula les terrasses i de concretar els criteris sobre l’ocupació de la calçada. És a dir, determinar quines terrasses la podran continuar ocupant i quines no.

La temporada d’estiu comença l’1 d’abril i acaba el 30 de setembre i la d’hivern, l’1 d’octubre i el 30 de març, respectivament. Fins que la comissió no concreti, no hi haurà canvis. Val a dir que, una vegada aixecades les restriccions per la covid en l’àmbit de la restauració, no es van atorgar més llicències excepcionals.

Creació de la comissió

Al ple municipal del març passat es va donar compte de la posada en marxa d’una comissió encarregada de revisar i d’estudiar l’actual Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic, així com les mesures excepcionals introduïdes durant la covid, per redactar un nou reglament que concretarà quines es mantenen i quines no.

204: nou rècord de terrasses

El maig del 2020, després que el 14 d’abril es posés fi al confinament total de la població i s’iniciés el període de desconfinament per fases, l’Ajuntament va anunciar pel que fa a les terrasses que, «quan l’ocupació de la vorera no sigui possible, es podrà fer la instal·lació de la terrassa en espais d’aparcament en calçada» i que, «per tal de garantir la seguretat en aquests espais, s’haurà de separar o delimitar amb torretes o jardineres (degudament senyalitzades i en tot moment visibles per als vehicles)». Aquesta flexibilització de l’ordenaça per causes majors, que va anar acompanyada d’altres mesures, com les bonificacions del 50%, que estan vigents tot el 2022, d’acord amb l’ordenança fiscal, va comportar un increment significatiu del nombre de terrasses al carrer, tal com mostra el gràfic adjunt. Van passar de les 143 del 2019 a 188 el 2020. L’any passat van pujar fins a 203 i, enguany, segons les dades facilitades per l’Ajuntament, han augmentat en una, establint un nou rècord pel que fa a la temporada d’estiu.

L’actual ordenança reguladora ja fa deu anys que va entrar en vigor

L’actual Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic va entrar en vigor el 24 d’agost de fa deu anys. Ho va fer amb polèmica, sense tenir en compte bona part de les al·legacions que hi va presentar el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, que mentre el nou reglament feia passes endavant va ser molt actiu a l’hora d’atacar alguns temes i que el va arribar a qualificar d’«intervencionista».

El 2 de gener de 2011, un any i mig abans de l’aplicació del text normatiu, que va suposar omplir un buit que hi havia a Manresa pel que fa a la regulació de les terrasses, va entrar en vigor la Llei 42/2010, segons la qual, tots els espais tancats d’ús públic són espais sense fum, amb comptades excepcions. En el cas dels bars i restaurants, suposava que només es podia fumar als espais a l’aire lliure, a les terrasses, que es van revaloritzar especialment.

Tal com mostra el gràfic adjunt, de les 65 terrasses que hi havia el 2010 als carrers de la capital del Bages es va passar a més d’un centenar el 2011 (107) i l’any a sobre van arribar a 130. A partir d’aquell any hi va haver un descens i una certa estabilització. El 2017 el número de llicències atorgades va tornar a pujar significativament, amb 153 i altra vegada van descendir, fins que l’any 2020 es va produir un fet tant o més potent que l’esmentada Llei 42/2010: la desescalada de les mesures anticovid per fases i, amb ella, l’evidència que per a molts negocis de restauració la terrassa esdevindria un element de vital importància. Els que en tenien van respirar i els que no, van córrer a posar-ne.

Barcelona retirarà 144 terrasses al districte de l’Eixample

Justament ahir, l’Ajuntament de Barcelona va anunciar la delimitació de sis àrees especials de saturació al districte de l’Eixample on no es podran consolidar les terrasses ampliades durant la pandèmia. Inclouen els carrers Parlament, Muntaner, l’àmbit d’Enric Granados-Aribau, la rambla de Catalunya, el passeig de Sant Joan i l’avinguda Gaudí. En els punts delimitats s’havien concedit 170 ampliacions extraordinàries. Segons el consistori, d’aquestes, una trentena no van demanar mantenir-les, i a les 144 que sí que havien presentat una sol·licitud de regularització, els serà denegada. -ACN