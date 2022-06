L’aparcament del parc de l’Agulla al costat de la carretera ha estrenat millores aquest migdia. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán Claret, acompanyats per membres d’Aigües de Manresa, entre els quals el seu gerent, Antoni Ventura Ribal; de la Junta de la Sèquia, com el seu secretari, Josep Alabern Valentí, i del Consorci de l’Agulla, del qual formen part els Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, s’han encarregat d’enretirar les tanques i cons que hi havia a l’entrada a la nova zona d’aparcament per la carretera de Santpedor procedent de Manresa. També hi han participat responsables de les obres i de l'empresa constructora.

L'actuació ha fet guanyar «dignitat» a «una esplanada molt desorganitzada i desangelada», ha destacat Aloy. A banda de l’espai per aparcar i d’un carril per entrar-hi i per sortir-ne a tocar de la rotonda, al costat de la tanca del parc s’ha habilitant un passeig de terra per als vianants i les bicicletes.

A l’aparcament, que és en bateria, hi caben 51 vehicles, més dues places per a les persones amb mobilitat reduïda. També hi ha sis places per a motos i un aparcament per deixar-hi les bicis. Mazcuñán ha insistit en l'aspecte de la seguretat. «Era un aparcament on no sabies a on aparcar ni per on havia de passar la gent que anava a peu». Ha esmentat que les obres, amb una inversió de 370.0000 euros, formen part de l’àmbit del Pla Director de l’Agulla. Les han pagat Aigües de Manresa, la Junta de la Sèquia i el Consorci de l'Agulla.

La millora, evident, ha suposat perdre places d’aparcament, atès que abans s’aparcava a banda i banda i ara només es pot fer en una banda. Si bé no s’ha concretat quantes, se n’han perdut ben bé la meitat.

S'han plantat 29 arbres

S’han plantat 29 arbres (freixes) entre l’espai per als vianants i bicis el dels cotxes perquè facin ombra en un futur; hi ha nou nous fanals, dos dels quals, a prop de la rotonda, són solars; 12 balises d’il·luminació a peu de terra (els elements gris fosc de la foto), 9 bancs de granit (tipus dau) i 5 papereres.

A més a més, s’instal·laran a prop de la rotonda dues marquesines per al bus que lliga Manresa i Santpedor, a una banda i l’altra (que encara no s’han pogut posar per un retard en el subministrament del material) i s’ha habilitat un pas de vianants a tocar de la rotonda per travessar amb seguretat. Amb aquest objectiu, s'ha afegit el tros de tanca que faltava al costat de la carretera i que feia que molta gent l'aprofités per travessar cap al camí que hi ha a l'altra cantó de la carretera per anar a caminar. Al costat de la tanca de separació amb els cotxes que circulen per la carretera s'han posat unes fites de fusta que en suavitzen l'impacte, estèticament parlant.