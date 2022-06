Quatre morts per covid als hospitals de Manresa aquesta setmana

Després de les tres defuncions registrades la setmana passada i una treva l'anterior, aquesta, la Fundació Althaia n'ha notificat quatre. Aquest repunt ha fet augmentar la xifra total als hospitals de Manresa des de l’inici de la pandèmia fins a 604. Pel que fa als ingressats, Manresa en té 37 actualment.

A Althaia, hi ha 15 pacients ingressats, cap d'ells a l'UCI. En total, des del març del 2020, hi ha hagut 428 defuncions i 3.724 altes a pacients hospitalitzats.

Baixen els ingressos a Sant Andreu

Per un altre costat, aquesta setmana a l'Hospital de Sant Andreu hi ha 22 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per covid-19, 3 menys que fa una setmana, de les quals 15 han estat donades de alta. A aquesta dada cal sumar-ne els 12 ingressats durant els últims set dies, període en què no s'ha hagut de lamentar cap mort.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu comptabilitzen 241 ingressos, 174 altes i 42 defuncions des del 16 de novembre al centre.