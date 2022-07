La Font ret un emotiu homenatge a Josep Rueda

El casal cívic de la Font dels Capellans de Manresa s’ha omplert aquest diumenge al matí per retre un merescut homenatge Josep Rueda que durant gairebé quatre dècades va ser president de la seva associació de veïns i que va morir el 23 de desembre del 2019. Amb l’acte d’aquest diumenge s’ha saldat un deute pendent que s’havia hagut d’anar postposant per culpa de la pandèmia.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha estat el primer en intervenir, ha recordat Rueda com «una figura cabdal» que va destacar en diferents àmbits com també s’ha posat de manifest en les diferents intervencions que s’han fet al llarg de l’acte. Aloy ha remarcat el que Rueda va aconseguir durant els seus 38 anys de president de l’entitat veïnal «des d’on va treballar per completar el barri» amb la urbanització dels interiors d’illa o la construcció d’escales d’emergències als diferents blocs, i també per dotar-lo de serveis i equipaments com el mercat setmanal o la residència per a la gent gran, que és l’única pública de Manresa, o l’actual centre cívic, entre d’altres. De fet, la periodista i directora del grup Taelus, Pilar Goñi, veïna del barri i que també ha intervingut en l’acte, l’ha definit com «un líder nat, amb sensibilitat i duresa» que «quan em deia, ‘escolta Pilar’ ja li deia que si de seguida. Si no ho feia sabia que em trucava fins que ho aconseguia». També ha reivindicat la figura de presidents veïnals reivindicatius i que demanin als polítics millores pels barris.

En l’acte tampoc es podia deixar de banda la faceta sindicalista de Rueda, que als anys 70, quan treballava a Lemmerz, es va implicar en la lluita obrera. El seu company al sindicat, Josep Fuentes, l'ha recordat com una persona «excepcional» i que va lluitar «pels interessos de tot». A l’hora de parlar de fets concrets, s'ha remuntat al 1975 quan es van detenir diversos sindicalistes de Lemmerz. Rueda no era entre els detinguts però si que era seguit i vigilat per la Guàrdia Civil perquè no emprenguessin cap campanya de solidaritat. Però malgrat això, va dir Fuentes, s’hi va arriscar amb una campanya perquè se’ls hi enviessin cartes a la presó, recollir diners per pagar multes i també parlant davant dels directius alemanys i americans de Lemmerz per convèncer-los que els detinguts no eren terroristes, sinó que eren sindicalistes, i així van poder conservar la feina.

Qui també ha intervingut ha estat l’exconseller de la Generalitat Felip Puig. Ha assegurat sentir-se «emocionat i orgullós» de ser a l’acte d’homenatge a Rueda, a qui va conèixer el 1988, i del qual «vaig copsar de seguida la seva personalitat desbordant» d’un líder que «que donava ell perquè rebessin tots». L’ha també definit com «un dels meus mestres de qui vaig entendre que era la diversitat del país».

En l’acte, presentat per Xevi Puertas i que ha comptat amb l'actuació de la cantant Laia Boixadós, també s’ha destacat la seva condició d’homosexual. Aloy ha recordat que ell i l’Andrés -la seva parella- van ser els dos primers homes que es van casar a l’ajuntament de Manresa, el 2005. Tampoc l’ha passat per alt Fuentes, que en la seva intervenció ha explicat que als anys 70, un moment en què «era molt díficil» ell va dir en una reunió a la Lemmerz que era homosexual i que «si voleu ho accepteu i sinó, no», cosa que la majoria va acceptar.

També hi ha fet referència la seva neta, Nagore Rueda, que ha assegurat que l’avi «va cremar els armaris» i és el seu referent. També li ha agraït la seva tasca i ha posat també en valor la lluita col·lectiva davant de la «individualitzada que no té sentit».

L’actual president de l'associació de veïns, que va rellevar Rueda el 2017, Said Ghoula, ha destacat el «seu tarannà i manera de fer les coses, amb un ADN que intentem que continuï» tot assegurant, també, que «el nom de Josep Rueda ha estat i estarà sempre al barri».

A més a més, Rueda va ser regidor de l'ajuntament de Manresa entre els anys 1995 i 1999 i el 2017 va rebre la medalla Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic.