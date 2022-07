La lluita a Manresa en primera persona contra el deteriorament cognitiu

«D’aquí a un quart potser ja no recordaré el teu nom», avisa d’entrada Josep Llavina. Té 88 anys i pateix els primers símptomes de deteriorament cognitiu. Però es defensa, és plenament autònom i a més a més fa treballar la memòria, l’atenció i la concentració a l’EspaiSocial de la Fundació Catalunya-La Pedrera, a Manresa, a l’antic Club Sant Jordi.

El mateix que Margarita Blázquez. Té 89 anys i en fa quatre que va patir un ictus del qual es va recuperar fins el punt «que em pensava que ja estava del tot bé». Amb una vida activa, va pensar que si es quedava a casa perdria capacitats. I va decidir exercitar i estimular la memòria.

No t’oblidis de tu

«No t’oblidis de tu» és un dels lemes del programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS) de l’EspaiSocial. L’objectiu és donar qualitat de vida i retardar el màxim de temps possible el deteriorament cognitiu lleu i moderat de persones grans a causa d’algun tipus de demència, dany cerebral com un ictus o bé dèficits de memòria propis del procés d’envelliment.

Llavina va anar a parar el programa REMS aconsellat per la seva metgessa. Blàzquez per la família. Xerraires tots dos, Llavina explica que va néixer a Fogars de Montclús, al Montseny, va fer de pagès a Sant Ramon, a la Segarra, fins que es va casar amb una manresana. Va treballar 33 anys a Pirelli i en fa 20 que és vidu. Viu sol. «Fins el dia d’avui m’he anat espavilant. No em fa por ni la cuina ni tampoc la rentadora».

Blázquez és de Barcelona. «Em vaig casar amb un manresà fa 60 anys». Viu amb el seu marit i «em considero manresana al 100 %». Va ser a l’Associació contra el Càncer «a l’època d’Antònia Balaguer» i voluntària a les Germanetes dels Pobres, entre altres coses. Tots dos creuen que amb el programa REMS han millorat les seves capacitats.

El taller es porta a terme cada matí de 10 a 1. Està dirigit per una psicòloga, una fisioterapeuta i una monitora que han estat formats per atendre aquest tipus de persones. Cada dia fan exercici físic, activitats cognitives per estimular la memòria, i exercicis d’expressió i creativitat per millorar l’autoestima i socialitzar-se.

A nivell cognitiu es treballa molt l’atenció i la concentració. Un dels tallers, per exemple, és el joc de buscar paraules i definicions que comencin per una determinada lletra. La focalització en l’atenció ajuda que les persones no estiguin tant disperses i que puguin realitzar les seves activitats diàries amb més seguretat. La part creativa millora l’estat d’ànim, i la part física ajuda també a la mental.

Els usuaris arriben a l’EspaiSocial bàsicament per dues vies. A través de les pròpies famílies o bé per indicacions de professionals de l’àmbit sanitari i social.

Treball amb les famílies

També es treballa amb les famílies, que es reuneixen un cop al mes amb la psicòloga del programa «per compartir i expressar angoixes o inquietuds».

El programa REMS es fa de dilluns a divendres, i s’hi pot assistir entre 2 i 5 dies a la setmana. «Nosaltres recomanen un mínim de 3». El cost és de 115 a 210 euros al mes. «És un preu social. Som una fundació privada sense ànim de lucre que ens autofinancem». Pròximament posarà en marxa el programa «Dina en companyia» per evitar que gent gran hagi de dinar sola.