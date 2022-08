De la placa de les Bases de Manresa a l’escut de la ciutat i l’estàtua del rei Pere III

Amoltes ciutats és freqüent trobar estàtues o monuments erigits en memòria d’algun polític local o nacional, destacat com a heroi, sobretot en capitals de l’estat i en les grans ciutats. Aquesta exaltació d’un personatge coetani o històric la trobem moltes vegades en règims totalitaris o dictatorials. Per a una part de la ciutadania l’estàtua de Franco a dalt de cavall forma part de la memòria històrica personal. A Manresa hi ha molt poques estàtues dedicades a un personatge polític, però sí que hi ha monuments dedicats a fets històrics.

Comencem el recorregut a la Casa Consistorial, d’on destaquem el baix relleu dedicat a les Bases de Manresa, un fet nacional que va tenir lloc a la ciutat, i que es troba al saló de sessions de l’ajuntament. El 1892 es va celebrar a Manresa l’Assemblea de la Unió Catalanista que va redactar un document polític sobre el Govern de Catalunya que és considerat el primer document important del catalanisme polític. Al cap de trenta-nou anys, instaurada la Generalitat Republicana, el president Francesc Macià Llussà va venir a Manresa el juny del 1931 a celebrar aquesta efemèride i va descobrir aquest baix relleu, que va ser projectat pel delineant municipal Josep Blasi, l’escultor Joan Pueyo Alastruey i el marbrista local Andreu Prunés Sató.

Consisteix en una base de marbre amb dues plaques de bronze a la part superior i inferior. A la part superior trobem representat l’escut de Manresa flanquejat per dos infants que sostenen garlandes amb fruites i amb unes volutes que tanquen la composició. A la part inferior, la placa presenta un baix relleu amb l’escut de Catalunya al centre flanquejat per dues parelles a banda amb el tors nu i envoltats d’espigues de blat i garlandes de fruites. Entre aquestes plaques de bronze, al mig de la placa hi ha el text inscrit sobre el marbre del cronista de la ciutat Joaquim Sarret Arbós. Diu: «Constituïda la primera Assemblea de la Unió Catalanista en aquesta Sala Consistorial de Manresa, els dies 25, 26 i 27 de març de 1892 es discutiren i foren aprovades les Bases per a la Constitució Regional Catalana. Per acord unànime de l’Excm. Ajuntament i en memòria eterna ha esta posada aquesta làpida el dia 7 de juny de 1931».

Monument a Manresa

Continuem al barri de la Balconada. A l’extrem nord del carrer de Sant Joan de Déu ens trobem un monument a Manresa (1979), obra de Josep Maria Subirachs Sitjar amb la col·laboració dels arquitectes Celestino Chinchilla i Josep Oliva.

El monument, fet de formigó, ens mostra l’escut de la ciutat: les quatre barres i la creu de Sant Jordi. Les primeres es mostren de forma vertical mitjançant quatre pilars, lleugerament inclinats i amb diferents altures (el més alt fa quinze metres), mentre que la creu la configura un dels pilars verticals que s’allarga horitzontalment i s’encreua amb un altre de disposat en angle recte respecte al primer.

Al centre de Manresa, a la cruïlla del primer tram del Passeig amb el carrer de Guimerà hi ha una estàtua de cos sencer de bronze dedicada al rei Pere III, obra de Ramon Majà Balcells i que durant molts anys va ser exposada en un lateral dels jardins del Casino. Va acompanyada d’una inscripció on podem llegir: Escultura del rei Pere III (1336 - 1387) realitzada per l'artista manresà Ramon Majà amb els esbossos i orientacions de l'escultor Frederic Marès. Donació de Caixa Manresa a la Ciutat l'any 1989.

L’escultura, d’estil realista, representa el rei Pere III dempeus, coronat i vestit amb cuirassa. Amb la mà dreta aguanta l’escut de Catalunya, mentre que amb l’esquerra sosté un pergamí enrotllat.

Però alguns manresans i manresanes recordaran que en aquest punt on hi ha la farola –símbol de victòries esportives a la ciutat– antigament hi havia un jardinet amb un petit estany amb peixos de colors. El 12 d’octubre del 1982 es van celebrar els 25 anys de la Penya Blaugrana de Manresa amb diferents actes esportius i culturals, una trobada de penyes i la inauguració d’un monument commemoratiu de la diada en aquest punt. L’Ajuntament i l’Associació de Veïns volien que es posés al Puigterrà, però l’entitat es va sortir amb la seva. Es tractava d’un monument format per quatre cossos de pedra amb els escuts esculpits del Barça i Manresa i la inscripció «El Futbol Club Barcelona a Manresa, 12 d’octubre de 1982. 6º Trobada de Penyes Barcelonistes». Al costat, un monòlit amb la inscripció «25è aniversari Penya Blaugrana Manresa».

Quan es va reurbanitzar el sector va desaparèixer el monument i ignorem si es va destruir o està amagat en un magatzem municipal.