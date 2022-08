Cinc persones moren per covid als centres assistencials de Manresa

La mortalitat es manté elevada als centres assistencials de Manresa. La darrera setmana s'han produït cinc morts a causa de l'epidèmia, de les quals quatre a Althaia i una a Sant Andreu.

Això passa després que la setmana anterior hi haguessin sis morts a causa del coronavirus, de les quals cinc a Althaia i una a Sant Andreu. En dues setmanes han perdut la vida a causa de la covid-19 onze persones a Manresa: 9 a Althaia i 2 a Sant Andreu.

Amb aquestes morts, la xifra total als centres assistencials de la ciutat arriba a 624: 444 a Althaia i 180 a Sant Andreu.

Pel que fa al nombre d'ingressats hi ha el mateix que la setmana passada: 36. Althaia en té 26 (la setmana anterior n'hi havia 27) i Sant Andreu 10 (la setmana anterior, 9).

A la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu hi ha hores d'ara tres persones mentre que la setmana passada eren cinc.

En quant a les altes a pacients ingressats a Althaia, la dada acumulada des del març del 2020 és de 3.946.

A l'Hospital Sant Andreu, a data d'avui, 2 d’agost, hi ha 10 persones ingressades amb covid-19. Dimarts passat, dia 26 de juliol, hi havia 9 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. La darrera setmana 7 persones han ingressat, 5 persones han estat donades d'alta i 1 ha mort.

