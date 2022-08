L’Ajuntament de Manresa parla amb colors

La façana de la Casa Consistorial de Manresa s’il·lumina amb colors diferents per fer referència a setze motius de commemoració i lluita decretats a instància del propi ajuntament o atenent a la petició realitzada per diferents entitats.

En tots els casos es pretén visibilitzar una lluita per millorar la societat intentant eradicar malalties o reconeixent la tasca que realitzen col·lectius.

Generalment, aquestes actuacions surten a la llum pública de forma aïllada fent referència a la il·luminació d’un color per un determinat motiu en un període concret i, per això, resulta escaient aglutinar diferents iniciatives i posar-les de costat per tal de poder tenir una visió més global.

Amb cinc colors -vermell, blau, lila, verd i rosa- l’Ajuntament de Manresa s’ha sumat a commemoracions de dies mundials i ha posat el seu gra de sorra per donar suport a col·lectius i campanyes de sensibilització com a mostra de solidaritat.

Per tal de tenir una guia que resulti d’utilitat per entendre els colors de la façana de l’Ajuntament cal tenir present que un de sol pot tenir diferents significats. També cal tenir en compte que la commemoració pot variar de dia o realitzar-se de forma puntual.

El color blau

El color blau ha aparegut associat a la fibromiàlgia, la diabetis, l’autisme, la infància, la lluita contra la covid, la malaltia de Huntington i els refugiats.

Commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, el 2 d’abril. També, recorda la lluita contra la Fibromiàlgia i les Síndromes de Sensibilització Central, el 12 de maig.

La diabetis és una altra malaltia que es visibilitza amb aquest color i així la ciutat se suma el 14 de novembre a la campanya de conscienciació. El 20 de novembre es commemora el Dia Internacional de la Infància. A més, s’il·lumina de blau en agraïment a les persones que treballen per superar la crisi del coronavirus, per conscienciar sobre la malaltia de Huntington i pel Dia de les Persones Refugiades.

El color vermell

El color vermell s’utilitza per recordar que el 8 de maig se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja en commemoració del naixement d’Henry Dunant, el fundador de la Creu Roja. L’objectiu d’aquest dia és reconèixer l’encomiable tasca de voluntaris i treballadors que cada dia salven vides, ajuden als més desfavorits i canvien mentalitats.

L’Ajuntament dona suport a la campanya Ciutats per la vida, que té com a objectiu aconseguir l’abolició universal de la pena de mort arreu del món. La data escollida per a aquest acte, el 30 de novembre, celebra l’aniversari de l’abolició de la pena capital al Gran Ducat de Toscana (Itàlia) el 1786, que va ser el primer lloc on es va abolir la pena de mort.

També serveix per conscienciar l’1 de desembre sobre la malaltia de la sida i l’estigma que encara comporta. Així es dona suport a les persones que viuen amb el VIH i a les que estan afectades pel virus, i també recorda les persones que han mort per malalties relacionades amb la sida i per no oblidar que hem de continuar actius, sense treva, en la resposta enfront del VIH.

El color verd

El color verd serveix per recordar el Dia Mundial del Treball Social (el tercer dimarts del mes de març) i conscienciar la societat sobre les contribucions del treball social i mostrar el seu reconeixement a la professió i a la tasca que realitzen a diari les treballadores i treballadors socials. .

El 24 d’abril és el Dia Mundial contra la Meningitis i serveix per posar el focus en aquesta malaltia que continua estant present.

El 21 de juny façanes d’edificis o elements significatius de les ciutats s’il·luminen de color verd amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i, a Manresa, la Casa Consistorial dona testimoni de la solidaritat amb les persones afectades per aquesta cruel malaltia.

El color lila

El color lila expressa el dol perinatal (15 octubre) amb motiu del Dia Internacional del Dol Gestacional i Neonatal. S’ha escollit el lila, barreja de rosa i blau, colors que simbolitzen aquest dol.

El 10 de maig és el Dia Mundial del Lupus per conscienciar i sensibilitzar sobre aquesta malaltia i la importància que les persones que la pateixen tinguin millors condicions de vida.

El color rosa

El color Rosa recorda el Dia Mundial contra el Càncer de Mama (19 octubre) i la necessitat de suport a les dones que el pateixen i a la investigació que cal dur a terme per eradicar-lo.