La FUB posa en marxa el taller d’experimentació per a nens de 0 a 3 anys

Una mena de sorral però sense sorra, sinó amb pell de taronja seca triturada perquè si algú se’l posa a la boca no prengui mal. Aquest algú són nens de 0 a 3 anys, i el sorral en qüestió és un dels elements que formen part del nou espai Explora 0-3 que aquest curs posarà en marxa la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Aquesta setmana ha obert dos dies perquè les famílies el coneguin. És previst que amb l’inici del curs comenci a funciona d’una forma regular i s’obri a la ciutadania els caps de setmana.

L’Explora 0-3 complementarà l’oferta per promoure la ciència i l’experimentació entre els nens. La FUB-UManresa va posar en marxa el 2016 el LAB 0_6 amb l’objectiu d’impulsar i promoure l’educació científica a les primeres edats. Cada any rep una mitjana de 15.000 infants d’arreu de Catalunya. Ara el LAB 0_6 es reconvertirà en LAB 3_6, i també s’està posant en marxa el LAB 6_8. D’aquesta forma les propostes educatives s’adaptaran a diferents edats amb el mateix objectiu de promoure la ciència i l’experimentació entre els més petis.

Edifici nou, més LAB

Tots aquests espais són al nou edifici de la fundació universitària, la FUB4, edifici dedicat exclusivament als estudis i formació d’Educació Infantil. L’Explora 0-3 forma part de la UPetita, l’escola bressol de la universitat adjacent a la FUB4. Precisament la inauguració de l’edifici ha permès ampliar serveis, entre ells els LAB.

És a una sala annexa a l’escola bressol UPetita. S’hi pot accedir des de la mateixa escola i també té un accés directe des del carrer. Tot està pensat perquè els nens juguin i al mateix temps rebin diferents estímuls i reaccionin d’alguna manera.

Dimecres al migdia el Pau jugava al sorral de pells de taronja. Buidava i omplia recipients de diferents mides i materials. I sobretot feia lliscar la pell de taronja triturada i assecada entre els dits. «Si se la posen a la boca no hi ha ca problema perquè és un aliment sec», explicava la directora de la UPetita, Núria Valdés. «Són coses a tenir en compte perquè de 0 a 3 anys gairebé tot va a la boca, igual que la mida dels objectes perquè no hi hagi perill que es puguin ennuegar».

L’Elna es va afegir al joc del Pau, i també es va entretenir amb ampolles petites reconvertides en sonalls amb llavors a dins. Al costat hi ha baldufes fàcils de fer rodar i saquets també amb llavors de pesos i textures diferents. «A casa intentes fer coses, però aquí hi ha més materials i els hi dones estímuls diferents. Tot és molt curós amb materials molt pensat. És una bona experiència» assegura Irene, mare de l’Elna. Més enllà hi ha panells on es poden imantar objectes, anelles de diferents mides o circuits per jugar-hi amb pilotes petites.

La joc estrella

El joc estrella de l’Explora 0-3 és una taula plena de forats de diferents mides que poden omplir amb tot d’objectes. «Ara estan a l’època d’omplir i buidar, i de posar-ho tot en forats. Hi ha materials que hi passen i altres no». Després tenen el repte d’obrir una porteta amb tancaments diferents per trobar el que han llençat a l’interior. Són estímuls, sensacions i reaccions.