Les obres d’ampliació de la plaça de Sant Ignasi comencen amb dos anys de retard

Amb dos anys de retard. Però finalment han començat les obres per ampliar la plaça de Sant Ignasi de Manresa que permetrà guanyar un espai públic davant el que serà la nova entrada principal del Museu i, al mateix temps, dignificar la capella del Rapte.

Els treballs per ampliar la plaça tenen un pressupost de poc més de 400.000 euros i han de quedar enllestits abans de finals d’any. Formen part de tota la reurbanització que s’està duent a terme a l’entorn de l’edifici del Museu de Manresa. Ja llueix l’estructura de metall i vidres que conformarà la nova entrada a l’equipament, que ha d’acollir el Museu Nacional del Barroc de Catalunya. Fins i tot ja hi ha instal·lat el rètol a l’entrada on es pot llegir Museu del Barroc de Catalunya, tot i que les últimes previsions és que no s’obri fins a finals de l’any vinent.

Sense murs

De moment, el mur d’obra que separava l’actual plaça amb la futura entrada del museu ja s’ha tirat a terra. L’ha substituït una tanca. I al voltant de la capella del Rapte, ara ja sola sense cap edifici que li faci nosa al voltant, s’hi ha excavat per posar-hi vegetació a tot el seu entorn. La plaça tindrà continuïtat cap a l’interior del Museu fins arribar al claustre, un espai que es vol obrir i convertir, també, en un espai públic més.

L’ampliació de la plaça de Sant Ignasi és un projecte de l’estudi d’arquitectura Batlle i Roig i forma part de la transformació urbanística que ha experimentat l’entorn de la Via de Sant Ignasi els últims anys, des de la Baixada dels Drets fins a l’avinguda Bertrand i Serra, ja a la carretera del Pont de Vilomara. En un extrem, Fàbrica Nova. A l’altre, el Museu. En el primer cas, pendent del projecte de fer-hi un nou campus de la UPC a Manresa. En el segon, d’encarar el tram final de les obres.

Vegetació i paisatge

Al perímetre de la capella del Rapte hi haurà parterres octogonals on s’hi plantaran espècies vegetals que es troben al llarg del Camí Ignasià, segons el projecte original. D’aquesta forma cada parterre farà referència a paisatges: el de Loiola, on va néixer Sant Ignasi; l’Ebre, que transcórrer per bona part del tram; Montserrat i finalment Manresa. Per altra part es marcaran al terra restes de l’antiga església que hi havia, la de Sant Ignasi, que van aparèixer quan es va enderrocar la Sala Ciutat el 2015.

Els treballs d’ampliació de la plaça de Sant Ignasi s’havien d’haver dut a terme el llarg del 2020, però el retard a les obres de la nova façana principal del Museu, que es van aturar durant un any per diversos problemes, també van endarrerir les de la plaça. Amb els nous accessos pràcticament enllestits s’han pogut fer.