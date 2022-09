El pes de l’àmbit sanitari a Manresa queda reflectit en diverses escultures

Per la seva importància demogràfica i econòmica, Manresa ha tingut, des de l’època medieval, diferents centres hospitalaris i assistencials. Per això és fàcil que trobem alguns monuments commemoratius dedicats a aquesta funció.

Començarem el nostre recorregut al carrer dels Caputxins del barri de les Escodines, on es va edificar el 1929 la Clínica Sant Josep. Al pati interior hi trobem una escultura exempta dedicada a Maria Immaculada, que es va col·locar el 5 de desembre del 1954 amb motiu de les festes jubilars de l’any Marià. Van ser padrins de la figura l’alcalde Joan Prat Pons i la seva esposa, Dolors Pujol.

Seguirem pel carrer de la Divina Pastora. Al mig de la rotonda del lateral de l’Hospital de Sant Joan de Déu ens trobem un monòlit amb unes escales a la base que ens ajuden a acostar-nos al monument.

Una obra dedicada a la Salut Mental

Es tracta d’una escultura de dos metres i mig d’alçada feta de vidre, ceràmica i ciment en forma de prisma i una piràmide que la corona, obra del ceramista i escultor Paulí (Lluís Pérez) dedicada a la Salut Mental. El monument va ser erigit el 1999 en aquest punt, molt a prop del Centre Assistencial de Salut Mental (CESAM).

Al terreny enjardinat hi trobem una placa de ceràmica amb la inscripció: «Descobrir i conèixer el món tancat i fosc/ de la malaltia mental/ demana l’esforç/ de caminar cap a ell.../de voler acostar-nos-hi/ un món que podrà anar-se/ il·luminant i aclarint/ a mida que ens hi apropem/ des d’una decidida recerca/ humana i científica». La firma de l’autor es troba a l’angle inferior dret mentre que la resta de la informació és al dors de l’obra.

Continuarem el recorregut fins a l’entrada antiga de l’Hospital de San Joan de Déu al final del carrer del Dr. Joan Soler Cornet. Al costat de la rotonda d’entrada hi ha un monòlit commemoratiu del cinquantè aniversari de la construcció de l’hospital que en els seus orígens va ser un hospital infantil, que va inaugurar l’alcalde Joan Cornet Prat el 8 de març del 1982.

Són tres blocs de formigó i marbre. En el blocs superior es pot llegir «50è Aniversari Hospital Sant Joan de Déu 1932- 1982». I, en el marbre –al bloc inferior– la inscripció «A la buena memoria del Sr. Francisco March Muntadas (Q.E.P.D.) que al morir legó a la orden hospitalaria de San Juan de Dios su fortuna para la construcción de este hermoso sanatorio que tanto ha de contribuir a la curación de los niños albergados en esta santa casa».

Continuarem cap a l’Hospital de Sant Andreu. Al mig del pati de l’entrada pel carrer del Remei de Dalt trobem una escultura de bronze exempta d’una nena que va descalça i que està jugant amb tres caixes. Les dues inferiors són més grans, i la nena col·loca la caixa més petita a sobre d’una de les grans.

Tot el conjunt, que destaca per la seva mobilitat, és obra de l’escultor manresà Ramon Oms Pons i va ser col·locat en aquest punt l’any 2001.

Des d’aquí ens dirigirem a la plaça de Simeó Selga, al passeig de Pere III amb el carrer del Primer de Maig. A l’entrada de la plaça hi trobem la figura d’una noia, també signada per Ramon Oms Pons, que la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) va donar a la ciutat com a administradora de la Festa de la Llum del 2004.

L’escultura, titulada La Salut, va ser durant molt temps guardada als baixos del Centre Cultural el Casino pendent d’un emplaçament. Des del 30 de juliol de l’any 2019 l’indret escollit, i molt adient, és aquest espai dedicat al metge pediatre de molts infants manresans, el doctor Simeó Selga Ubach.

El 18 d’abril del 2021, en un pilar d’un edifici de la plaça, es va inaugurar, en un acte impulsat conjuntament per la delegació del Bages del COMB i l’Ajuntament de Manresa, una placa amb un baix relleu obra de Ramon Oms Pons dedicada a honorar la feina de tots els sanitaris davant de la pandèmia que es patia, amb la inscripció: «La comarca del Bages en perpètua gratitud al personal sanitari que ha lluitat amb abnegació contra el dolor i la mort durant la pandèmia per la covid-19».