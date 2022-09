Deia el dramaturg irlandès George Bernard Shaw que «és impossible per a un anglès obrir la boca sense fer que un altre anglès l'odiï o el menyspreï». Per això, l'accent i la cadència són per a Carles III tot un repte per a guanyar-se els britànics. Un de molts. L’ascens al tron com a rei als 73 anys, després de la defunció de la seva mare, Elisabet II, el passat 8 de setembre ha deixat un regust amarg al cor dels anglesos. Les comparacions amb la difunta reina han estat inevitables i l'actitud i els gestos del monarca durant la primera setmana com a rei d'Anglaterra no han fet sinó que generar diverses opinions sobre el seu regnat. Britànics establerts a Manresa opinen sobre les dificultats que té l'hereu al tron per guanyar-se un poble que avui acomiada Elisabet II després d'onze dies d'homenatges.

«Carles III s'ha quedat estancat en el temps»

"Carles III té una manera molt correcta i esnob de parlar" explica Hugh Gerring, professor britànic establert a Manresa. L'acadèmic, nascut al Canadà però de família anglesa, relata que a "Anglaterra hi ha molts accents i això genera molts estereotips" i, que en el cas del dialecte parlat per la família reial "hi ha molta divisió d'opinions".

La monarquia, l'aristocràcia i els polítics de classe alta de Gran Bretanya parlen el que es coneix com a Queen's English o Recieved Pronunciation. És a dir, el dialecte utilitzat per aquelles persones amb poder, diners i influència.

Així i tot, Gerring no veu uniformitat en l'accent emprat per tota la família reial britànica. "La reina va modificar la seva forma de parlar i Carles III encara parla com ho feia fa 50 anys; s'ha quedat estancat en el temps" comenta el britànic.

En Carles té una reputació molt esnob però no diria que és l'únic, hi ha molta gent que parla com ell però és una minoria

Tot i que Gerring considera que l'accent del rei és un dels aspectes que pot condicionar que l'hereu al tron es guanyi l'afecte dels britànics, el manresà d'adopció considera que la principal debilitat del monarca és l'actitud: "Carles III no s'ha adaptat tan bé com la reina, no té l'habilitat social que tenia la seva mare i això podria ser la causa de la fi de la família reial".

Carles podria ser la causa de la fi de la família reial perquè no té l'amor i l'afecte que tenia la seva mare

«Hauria de vigilar les sortides de guió»

"És una persona excèntrica, que vol que tot estigui correcte i que s'enfada a la mínima" opina Alison Bancroft, britànica resident a Manresa des de fa 30 anys. La pressió a la qual està sotmès el rei Carles III ha començat a passar-li factura en alguns actes públics. Des de la seva proclamació com a nou rei d'Anglaterra, després de set dècades d'espera, el monarca ja ha mostrat la seva irritació per petits detalls del protocol. Com quan va perdre la paciència en tacar-se la mà amb tinta durant la firma del llibre de visites del castell de Hillsborough.

Bancroft, que ja va comentar a Regió7 en l'edició del 10 de setembre que Carles III ho tindrà molt difícil com a successor perquè la seva mare ha deixat els estàndards molt alts, considera que el nou rei "hauria de vigilar les sortides de guió".

"Quan vol parlar bé, però no té la força i l'autocontrol de la seva mare. Pot ser molt professional però oblida que la seva feina és cada dia i no només quan hi ha càmeres" dictamina Hugh Gerring en relació amb les escenes polèmiques que ha protagonitzat el monarca en els darrers onze dies.

Another day, another argument between King Charles III and a fountain pen. pic.twitter.com/Fa7SyxKpTs — Kara Calavera 🇺🇸 🇺🇦 (@KaraCalavera) 13 de septiembre de 2022

Un 63% dels britànics creu que serà bon rei

Lluny d'aquestes primeres controvèrsies, el discurs que Carles III va donar després de la mort de la seva mare l'ha fet guanyar una gran acceptació per part dels britànics. Segons un sondeig de la signatura YouGov elaborat a partir de 1.727 entrevistes, un 94% dels ciutadans del Regne Unit valoren com a bo el discurs. Els britànics veuen ara amb millors ulls a Carles III que durant la seva etapa com a príncep de Gal·les. Un 63% dels ciutadans creu que Carles III serà bon rei, gairebé el doble dels qui pensaven així al maig.

A pitch perfect speech by a prince turned king. Charles III honoured his mother; presented the monarchy as safe in his hands, with William’s help; and offered an olive branch to Harry and Meghan:

pic.twitter.com/ZUAYqce3CZ — Peter Hunt (@_PeterHunt) 9 de septiembre de 2022

"El públic britànic és molt institucional i ara que és rei s'ha guanyat el respecte d'una part de la població" comenta Bancroft, qui veu difícil que el monarca aconsegueixi simpatitzar amb alguns sectors de la societat, especialment amb els més joves "que són més crítics i amb els qui ho tindrà difícil per connectar".

Abans de començar una etapa, el poble anglès haurà de tancar-ne una altra. Després d'onze dies d'homenatges, el país acomiada avui definitivament la que ha estat la seva reina durant els darrers 70 anys. Mandataris com el president dels Estats Units, Joe Biden, i representants de monarquies de tot el món, com els reis d’Espanya, Felip VI i Letizia, han estat presents a la cerimònia pública davant uns 2.000 convidats celebrada a les 12 hores (a les 11h local). La família reial dirà l'últim adeu a la monarca en un funeral privat a les 19:25 hores. Elisabet II serà enterrada juntament amb el seu marit a la capella de Sant Jordi.