Queixes al servei de bus entre Manresa i Barcelona per usuaris que es queden fora

Veure gent que es queda fora s'ha convertit en una imatge habitual al servei d'autobús que connecta Manresa i Barcelona. Un usuari de la línia ha denunciat a través d'aquest diari que l'increment de demanda arran dels descomptes del transport públic i la manca d'espai per absorbir-la provoca que hi hagi persones que no puguin pujar a bord. El trajecte de les 7.50 h d'aquest dilluns de la capital del Bages a la capital catalana, per exemple, ha deixat una vintena de persones a la parada de la plaça Valldaura, segons ha explicat.

L'usuari detalla que la companyia responsable, Monbus, ha deixat de fer servir l'autobús de dues plantes durant algunes de les franges amb més demanda, fet que redueix l'aforament. Per aquest motiu, demanen «un vehicle amb més capacitat en hores punta» que permeti no deixar ningú sense pujar. Quan no hi ha lloc, el passatger detalla que «el més habitual és quedar-se a terra, ja que la majoria de conductors no deixen que la gent faci el trajecte dreta». La manca d'espai sol deixar viatgers a Manresa al matí, mentre que a la tarda la problemàtica es trasllada a Barcelona, quan els usuaris retornen a casa.

El denunciant assegura que és una situació que es produeix des de fa, com a mínim, un any. Per aquest motiu, prop de 150 viatgers es mantenen constantment comunicats mitjançant un grup de WhatsApp en què intercanvien informació sobre incidències i tracten de mobilitzar-se. «Aquest dilluns mateix, una persona ha tramès una queixa a l’Ajuntament de Manresa al respecte», assegura l'usuari que ha parlat amb aquest diari. Ara esperen resposta. També han tractat de posar-se en contacte amb la Generalitat de Catalunya, tanmateix, «no se'ns ha facilitat cap solució».

Monbus, per la seva banda, assegura que «l'oferta s'ajusta a la demanda». Tot i això, reconeix que arran de l'entrada en vigor dels descomptes al transport públic, «hi ha pics de demanda excepcionals que distorsionen les previsions fetes per la companyia». Per aquest motiu, asseguren que estan analitzant la situació actual arreu del país i que «una solució hauria d'arribar aviat».