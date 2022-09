Dues parets i la xemeneia és l’únic que queda de l’antiga Alcoholera Manresana

De l’antiga fàbrica de licors de l’Alcoholera Manresana de principis del segle XX ja només en queden dues parets. Literal. És a la confluència de la carretera de Santpedor amb el carrer Sant Antoni Maria Claret, tocant a l’estació d’autobusos. Els darrers dies s’han enllestit els treballs per enderrocar tots els edificis que hi havia al voltant i que s’hi van anar afegint amb els anys. Ara el solar ha quedat net. Hi han d’anar un centenar de pisos en una operació de la constructora i immobiliària de Metrovacesa.

Les dues parets que queden dempeus formen part de la nau principal de la destil·leria. Es conservaran perquè es tracta de patrimoni protegit atesa la seva importància històrica com a testimoni del passat industrial de la ciutat. L’únic és que les dues façanes s’han hagut de reforçar amb grans estructures metàl·liques perquè s’han quedat soles, sense parets al voltant ni teulada que les ajudi a sostenir-se per elles mateixes. Una de les façanes dona al Sant Antoni Maria Claret, i l’altra al carrer que mena cap a l’estació d’autobusos.

Façanes i xemeneia

Les dues parets, juntament amb la xemeneia, són els records que quedaran de la fàbrica de licors. L’Alcoholera Manresana es va construir a principis del segle XX i va entrar en funcionament el 1917. Va mantenir la seva activitat fins el 1974. Entremig, els anys 30, va patir un incendi que va malmetre algunes edificacions. Quan l’empresa va tancar es va utilitzar com a magatzem d’una empresa de construcció. Els darrers anys no hi ha hagut cap mena d’activitat fins ara.

A l’estiu de l’any passat hi van entrar els primers operaris per rehabilitar la xemeneia, que tenia problemes d’estabilitat i deficiències estructurals a causa del pas del temps i del seu abandonament. La xemeneia servia per expulsar els fums de combustió de les calderes de vapor de la fàbrica de licors. S’hi va estar treballant durant cinc mesos. Primer de forma simultània amb dues grans grues per enretirar els maons de dalt de tot. Després la xemeneia va quedar envoltada de bastides per procedir a la seva rehabilitació, que es va enllestir a principis d’aquest any.

Aquest estiu hi va tornar l’activitat amb els treballs d’enderroc. Primer de tots els edificis al voltant de la nau central. Les teulades d’uralita també es van enretirar amb operaris protegits amb granotes de treball de color blanc i protecció respiratòria. Els treballs pràcticament s’han enllestit.

Un centenar de pisos

El pròxim pas serà la construcció d’un centenar de pisos en quatre blocs diferents que canviaran la fesomia de tot aquest sector de la ciutat. Actualment una tanca d’obra ressegueix tot el perímetre del solar pel carrer Sant Antoni Maria Claret, carretera de Santpedor i l’estació d’autobusos pel cantó de l’aparcament. Quan s’urbanitzi s’alliberaran 3.500 metres quadrats de sòl que es convertiran en espai públic, la major part del qual serà zona verda, segons el projecte inicial.

La promoció immobiliària, però, es menjarà la meitat de l’actual aparcament de l’estació d’autobusos, equipament que depèn de la Generalitat. L’estació es podria redefinir quan es tiri endavant el soterrament de la línia dels Ferrocarrils Catalans entre Manresa Alta i la nova estació que es projecta a plaça Espanya i, després, el soterrament entre el Pont de Ferro i Manresa Alta.

El ple municipal del febrer del 2019 va aprovar definitivament el pla de millora urbana de l’Alcoholera, un projecte que ja es va anunciar el 2016 i que havia de suposar la primera gran operació de construcció d’habitatge nou a Manresa després de la crisi generada per la bombolla immobiliària. El Banc de Santander és qui va iniciar els tràmits, i serà Metrovacesa la que construeixi els pisos.

Pisos al sector Concòrdia

No ha sigut fins ara, però, que s’ha actuat al solar de l’antiga Alcoholera, que quedarà net per començar la construcció dels habitatges i la nova urbanització dels terrenys. Abans Metrovacesa ha construït habitatges al sector Concòrdia, darrera la zona universitària. Són dues promocions de 62 i 72 pisos cadascuna d’elles, amb una inversió de més de 30 milions d’euros. A aquests 134 habitatges nous caldrà afegir-hi els 100 de l’antiga fàbrica de licors.