Els vehicles d’ocasió troben un moment d’expansió dins d’un mercat convuls

El sector automobilístic està vivint un moment en què comprar un vehicle de matriculació nova es pot convertir en una odissea per la falta d’estoc i problemes amb la fabricació i subministrament. En aquest context els vehicles seminous o de segona mà estan trobant un bon moment de mercat. Així ho constataven a Regió7 concessionaris que aquest cap de setmana van formar part de la Fira del Vehicle d’Ocasió, que es va tornar a celebrar al Palau Firal de Manresa.

«Al mercat hi ha molta demanda i poca oferta», així descrivia l’actual situació automobilística Xavi Casado, de Peugeot, que deia que aquest és el «problema principal» de la pujada de preus de vehicles. «En no haver-hi una fabricació constant de vehicles nous, la gent busca els seminous i, per aquest motiu, s’han encarit molt», declarava. Pel que fa als cotxes nous enfront dels d’ocasió de km 0, apuntava que l’«única diferència» és que en els seminous l’entrega és «més ràpida». Per a Ignasi Casas, de Renault, l’escassetat de materials fa que el mercat de segona mà sigui «més atractiu degut a la diferència en el termini d’entrega», que fa que sigui immediata en els vehicles d’ocasió, i que hi hagi llista d’espera en els nous. «En el nostre cas, dins de Renault, donem l’entrega garantida en 30 dies en els models de la gamma Captur, Megane i Arkana», subratllava.

Preguntat per la pujada de preus, Casas assenyalava que on s’ha notat més és en els vehicles nous «perquè no en fabriquen tants», i que els cotxes d’ocasió es mantenen «com a alternativa» a l’hora d’adquirir un cotxe. «Sí que notem que els preus són més elevats, però han pujat com també ho fan altres productes, dins i fora del sector», afegia.

Segons Oriol Plaixats, de Maas Exclusivas Pont, el concessionari oficial de Citroën, el principal problema que tenen els cotxes nous és «la falta d’estoc» i, per aquest motiu, el sector automobilístic està vivint un «moment complicat». Per aquest motiu, destacava que en no haver-hi cotxes de matriculació nova, els clients es decanten cap a vehicles seminous, ja que «qui té la necessitat compra igualment».

Plaixats apuntava que cada vegada hi ha menys llista d’espera, que «depèn del model» i sol ser «d’uns dos o tres mesos». I pel que fa a la pujada de preus, per a ells, «no s’ha notat en el nombre de vendes». Finalment, mencionava els cotxes elèctrics i híbrids per destacar que, a mesura que passen els anys, «van entrant nous motors», tot i que encara hi ha temps perquè «convisquin els dos motors al mercat».

Una alternativa als problemes d’abastiment i de fabricació de cotxes nous, com «la falta de xips», és adquirir un vehicle d’ocasió o seminou de km 0. Així ho argumentava Xavi Cantós, de Sarsa Vallès, que assegurava que el termini «més llarg» per accedir a un cotxe nou és de «gairebé nou mesos», mentre que en el d’ocasió «l’entrega és immediata».

Miquel Àngel Montero, d’Automòbils Canyadó, assenyalava que actualment el sector està limitat per la «falta d’estoc» de vehicles. Per aquest motiu i per la inflació, «els preus han pujat considerablement», afegia. En la mateixa línia Jordi Casas, de Garatge Casas, posava com a exemple la inflació com a raó principal de l’augment de preus. «Abans amb 7.000 euros et podies comprar un cotxe i ara el valor no baixa de 10.000», subratllava. Casas té l’esperança que els fabricants puguin tornar a «fabricar sense condicionants». Per la seva part, Diego Lalinde, d’Ondinauto, el concessionari oficial de Seat, apuntava que a l’hora de vendre un vehicle nou «s’havia notat la pujada de preus».

La Fira del Vehicle d’Ocasió d’enguany va tancar amb 54 vendes. «És una xifra inferior a l’edició del 2019, l’última que es va celebrar, i on se’n van vendre 80», exposava Maria Masana, presidenta del Grup d’Automoció del Bages, que afegia que aquest any hi van participar una quinzena de concessionaris.

Com els altres anys, també es va portar a terme l’habitual sorteig de 3.000 euros entre totes les persones que van adquirir un vehicle. Aquesta quantitat es descomptarà de l’import de la compra.