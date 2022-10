Just el dia que ha començat la instal·lació de plaques solars a l'edifici de la Plana de l'Om on té la seu Aigües de Manresa, aquesta i l'Ajuntament han presentat les passes que han iniciat per crear una nova activitat econòmica energètica a l'empresa municipal amb l'objectiu d'executar projectes encaminats a l'estalvi energètic en equipaments municipals. També podrà treballar per a tercers, és a dir, per a privats, tot i que no és l'objectiu. Per ara, han puntualitzat en aquest sentit, es concentrarà en equipaments públics o públic-privats.

En el marc d'aquest nou àmbit d'actuació, Aigües de Manresa ha rebut l'encàrrec de l'Ajuntament per fer un pla director amb el qual definir en quin del centenar d'edificis municipals es poden instal·lar plaques solars. On ja hi ha previst posar-ne és a les Piscines Municipals i al teatre Kursaal, equipament en el qual permetran un estalvi del 13% d'energia.

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, ha remarcat que, malgrat aquestes iniciatives adreçades a l'autoconsum, "segur que continuarem sent deficitaris energèticament" i que, per tant, "d'energia sobrera per vendre-la a un tercer, no n'hi haurà, ni a dia d'avui ni d'aquí a quatre, ni cinc ni deu anys". Malgrat això, ha puntualitzat que "estem posant les bases perquè algun dia puguem compartir aquesta energia amb la ciutadania" i per ser "l'alternativa a les energètiques privades", que ha criticat molt durament, tot i que ha advertit que "serà extremadament complicat, com s'ha demostrat a Barcelona". Per ara, per tant, els ciutadans que han obert els ulls amb aquesta notícia, que s'oblidin de poder comprar l'energia a l'empresa municipal. L'alcalde Marc Aloy també ha puntualitzat aquest tema: "Seran projectes públics i d'interès públic; no anem a fer la competència als privats. No ens posarem a casa de ningú a posar plaques solars. Ha de quedar molt clar".

Passar de ser dependents a generadors

Aloy ha obert la presentació. L'han acompanyat el regidor Huguet; el gerent d'Aigües de Manresa, Antoni Ventura, i els tècnics encarregats d'aquesta divisió energètica a l'empresa municipal, Josep Maria Saragossa, Aleix Vallverdú i Albert Duran. Ha dit que "el que presentem aquí avui és una aliança per fer front a un nou repte que tenim, que és aquesta transició energètica absolutament necessària", agreujada ara per la guerra a Ucraïna i l'increment exorbitant dels preus, amb el que això està representant per a l'economia de les empreses i de les llars i en el consegüent augment de la inflació. Ha criticat l'enriquiment "d'uns molt pocs amb un perjudici per a la resta que és enorme". Ha recordat que la despesa energètica de l'Ajuntament, per exemple, "se'ns ha doblat d'un any per l'altre. Estàvem destinant dos milions a la despesa elèctrica i de gas i per a l'any vinent tenim una previsió de 4 milions d'euros". Davant d'aquest escenari, ha remarcat, cal emprendre mesures "per no ser tan dependents" i "ser generadors nosaltres".

Com es farà? Aloy ha parlat de tres reptes: "el primer és que Aigües de Manresa pugui començar a posar plaques solars als edificis propis i que gestiona". El segon, que "com a Ajuntament els fem un encàrrec perquè ens facin un pla director de tots els equipaments municipals, gairebé un centenar, per aprofitar-los per fer aquesta transició energètica. El tercer és que "convertim Aigües de Manresa en una energètica pública. Per tant, la ciutat de Manresa no només tindrà una empresa que gestiona l'abastament i tot el cicle de l'aigua sinó que serà la nostra empresa energètica pública".

Al ple d'aquest dijous es farà l'inici de l'expedient per tal que l'empresa municipal pugui tirar endavant aquests serveis.

Estalvi del 76% a les piscines

Ventura ha reivindicat que "des d'Aigües de Manresa ja fa molts anys que estem fent gestió energètica. A les xarxes d'aigua i als dipòsits hi ha una capacitat de generació d'energia elèctrica que aprofitarem i ja tenim en aquest moments bastants projectes redactats que es començaran a desenvolupar immediatament". S'ha referit a les Piscines Municipals, que porten des del 2012, com "una gestió molt complexa des del punt de vista energètic. Immediatament ens vam posar a analitzar com la podíem optimitzar i, a partir de l'any 2014, vam iniciar accions d'optimització, de millora, d'estalvi energètic i de millora de la seguretat. A finals del 2021 vam fer un estudi de la millora de l'autoconsum i una sèrie de mesures que van desembocar en la renovació de la cogeneració i en la instal·lació de plaques fotovoltàiques de cara al novembre. El següent pas és que la cogeneració que, fins ara, consisteix en vendre energia passi a ser una cogeneració per a autoconsum. Les dues actuacions "suposaran un estalvi del 76% del cost energètic de les piscines. Abans, caldrà invertir 400.000 euros que "tindran un retorn immediat". També es vol instal·lar una bomba de calor per substituir les calderes i estalviar gas.

Ha esmentat la instal·lació de plaques solars a l'edifici de la Plana, de bracet amb la comunitat de propietaris i la Delegació del Bages, Berguedà, Anoia del Col·legi d'Aparelladors, que ocupa el local dels baixos. Ventura també ha anunciat que hi ha projectes als dipòsits nous, al de l'Agulla i projectes executius fets a Sant Fruitós en tema de cogeneració i de plaques fotovoltàiques, amb una inversió de més de 500.000 euros que suposaran un estalvi del 47% de l'energia que es consumeix a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Sant Fruitós.

Ha fet notar que l'any 2020 Aigües de Manresa va canviar els estatuts per "poder incorporar aquesta activitat energètica" i es va crear un equip de treball específic.

"A aquest ritme no podíem anar"

El regidor Huguet ha insistit que "és una feina iniciada el 2020", però que, fins ara, no s'ha pogut explicar perquè ha hagut de superar un seguit de tràmits burocràtics. També ha esmentat que és fruit de la "dificultat que constatem com a Ajuntament per tirar endavant els projectes. Sabem que com a país i com a ciutat anem molt endarrerits en la transició energètica" que, fins ara, s'ha centrat, ha recordat, més en l'estalvi que en l'autoconsum, per exemple, amb la instal·lació de llums led al carrer, i amb les calderes de biomassa a Flors Sirera i a la Balconada i la que es vol fer al mercat. "A aquest ritme no podíem anar; estem anant massa lents i calia buscar alternatives". Aquesta alternativa va ser Aigües de Manresa, on ja hi ha "un personal expert i un rerefons ideològic, que és que l'atenció energètica no esperem que ens la facin les empreses privades. També hi ha de ser l'administració pública. Segur que quan la transició energètica és liderada per l'administració pública hi ha maneres diferents i que els beneficis seran per a tothom perquè repercutirà en la despesa energètica de tota la ciutadania, sigui a través dels impostos o de taxes que es paguen a l'Ajuntament".

"Hem fet pocs projectes fins ara, però a partir d'ara en podrem fer molts", ha assegurat Huguet.