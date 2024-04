Neurocirurgia, destí de l’estudiant de Medicina a Manresa amb millor MIR

«Aspiro a ser una bona neurocirurgiana. Entendre els pacients i que tinguin la sensació que se’ls ha escoltat i que se’ls ha tractat bé». És la prioritat d’Andrea Pueyo, barcelonina de 24 anys, que forma part de la primera promoció de metges que s’ha format a la unitat docent de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. No només això. És la que ha aconseguit la millor nota de la prova MIR entre els nous metges que han estudiat a Manresa.

La barelonina va quedar en la posició 698 de pràcticament 14.000 opositors admesos de tot l’estat que es van presentar a la prova que permet triar especialitat per poder continuar la formació durant cinc anys més, ara ja treballant a primera línia. Això li ha permès aconseguir sense problemes l’especialitat de neurocirurgia a l’Hospital de Bellvitge. Comença el que en diuen residència a principis del mes que ve.

Andrea Pueyo és de Barcelona i ha estudiat a Manresa / ARXIU PARTICULAR

«He clavat colzes»

El curs 2022-2023 va sortir la primera fornada de metges que han estudiat a Manresa i a Vic. Una cinquantena. D’aquests, una quarantena es van preparar durant mig any el MIR, que es va dur a terme el febrer. «He clavat colzes», ha explicat a Regió7. Ara s’han confirmat les adjudicacions.

Pueyo va poder triar sense problemes neurocirurgia, i, a més a més, «al lloc on volia» perquè va aconseguir un número baix. «Com més baix, més aviat esculls i més possibilitats tens de triar allò que realment vols». En aquest cas, neurocirurgia perquè «durant la carrera hi va haver un moment que estava molt cremada. Fins i tot no sabia si volia continuar de tant esforç que estava fent. No m’agradava res. Llavors hi va haver un professor que em va aconseguir pràctiques de neurocirurgia, i em va encantar. Vaig remuntar anímicament».

Els darrers dies, l’adjudicació de places ha estat notícia perquè, com ha passat els darrers anys, no s’han omplert totes les que s’oferien de l’especialitat de Medicina de Família. Pueyo diu que «és l’especialitat que més places oferta. Aquest any eren unes 2.400 i se n’han omplert unes 2.200. Són moltes. Si Família tingués menys places s’esgotarien i no en quedarien de buides. El que passa és que fan falta molts metges de família». Explica que hi ha molts estudiants amb números baixos del MIR que han triat ser metges de capçalera. «El meu pare és metge de família i és una especialitat molt bona perquè en saben molt. A més a més, és el pilar del nostre sistema de salut». En canvi, de neurocirurgia només hi havia 52 places.

Medicina a Manresa i a Vic

Els estudiants de Medicina de la UVic-UCC fan els dos primers cursos, els més generalistes, a Vic. A partir de tercer, han de triar entre la unitat docent de Vic i la de Manresa, on s’estan fins a sisè. Aquesta última és a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Abans de triar, «vaig anar amb els meus companys a veure els dos hospitals, el de Vic i el de Manresa. Quan vaig veure el d’Althaia, que era nou, em va agradar. Això és el que em va enganxar. És un bon hospital, i hi ha gent de la meva promoció que ha triat Althaia per fer la residència».

Pueyo va estrenar la Facultat de Medicina a Vic, que va començar el 2017 amb 88 alumnes. Ja a Manresa en van quedar una vintena. «Tot era molt familiar». Amb cinc companys més compartien cotxe per pujar i baixar de Barcelona. Pensa que ser la primera promoció de Manresa i de la UVic-UCC farà que se’ls recordi, però que també són els que han patit pels problemes d’organització d’una cosa nova. «És un record bonic, i, com que érem pocs, encara més».