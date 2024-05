"Hem de sortir centrats a la segona meitat i tornar els seus cops"

Brancou Badio va ser escollit dimarts en el segon millor quintet de l'ACB. Però com fa el seu tècnic, treu importància a aquest fet i es vol centrar en l'eliminatòria contra l'Unicaja.

Què li sembla, haver estat nomenat en el segon millor equip de la lliga?

Tampoc no li dono molta importància perquè és el resultat de la gran temporada que ha fet l’equip i també els tècnics.

Però personalment, és un reflex de la seva evolució des que va arribar al Baxi?

Això també, he millorat molt, però encara hi ha molt marge per seguir creixent. Això em donarà més motivació per anar millorant cada dia.

Com us trobeu abans de jugar contra el millor equip de la lliga regular?

Anirem a Màlaga a lluitar i a competir al màxim nivell que puguem per tenir sort i guanyar-los, però serà un partit molt difícil. Ells són molt bon equip i juguen molt bé. Haurem de sortir més preparats i ser més físics.

En els dos partits de lliga, ells han estat millors en les segones meitats sempre. És tan difícil, mantenir el seu ritme els 40 minuts?

Sobretot físicament, perquè juguen molt fort després del descans. Quan sortim a les segones parts ho hem de fer més centrats i esperar els seus cops per tornar-nos-hi nosaltres també.

Com van viure el final del partit a Tenerife, en què necessitaven que el Baskonia perdés a Madrid?

Va ser una mica estrany perquè estar a prop de guanyar i no ho vam aconseguir. Per sort, després ells van perdre i ens va canviar la cara.

Després d’haver entrat a la Copa del Rei i ara al play-off, ha estat una temporada amb tots els objectius complerts?

Sí, totalment.