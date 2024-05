Montmajor disposarà de camp de futbol de gespa artificial a finals d'any

El camp de futbol de terra de Montmajor ja és història. La població tindrà, finalment, un camp de gespa artificial. Les obres han començat aquesta setmana i és previst que s'enllesteixin a finals d'aquest any, al desembre. En aquesta primera fase, els treballs se centren a anivellar el camp i construir un mur de contenció al vessant del camp que dona a la carretera de Montclar. La segona fase, que es farà tan bon punt acabi la primera actuació, consistirà a fer un mur a la cara de l'entrada principal del camp. I la tercera fase, que s'enllaçarà amb la segona, serà la col·locació de la gespa artificial.

L'Ajuntament de Montmajor i el FC Montmajor han apostat per un sistema sense cautxú. En comptes de cautxú s'utilitzarà sorra de silici sota de la gespa sense artificial, sense microplàstics, una solució per a la qual ja han optat diversos camps de futbol de Catalunya i que segons l'alcalde de Montmajor, Josep Maria Algué, "és molt més sostenible".

Marc Canturri, membre de la junta del club, ha argumentat que després de debatre amb el consistori la millor solució per al camp, confia plenament en l'opció triada: "Hi ha experiències de tot, però a la majoria de camps que han posat sorra de silici els funciona bé. Allà on no ha funcionat no és perquè el sistema sigui dolent sinó perquè les obres no s'han executat amb la direcció corresponent. És un material 100% orgànic i molt més sostenible que el cautxú". S'ajusta a les futures normatives europees, "i cal tenir-ho en compte, perquè d'aquí a uns anys no s'hagi de canviar, tenint en compte que és una de les inversions grans que ha fet el poble en els últims anys".

El cost de l’obra rondarà els 400.000 euros i es pagarà majoritàriament amb finançament extern, gràcies a subvencions, i una part amb fons propis de l'Ajuntament de Montmajor.

L'afectació als equips

El FC Montmajor té un equip masculí que juga a Quarta Catalana (amb més de vint jugadors) i un equip femení que juga a Segona Divisió Femenina (amb una vintena de jugadores). Les noies no s'han vist afectades per les obres, perquè ja han acabat la lliga, però els nois entrenen i acabaran la temporada al camp de la UE Avià. Marc Canturri ha agraït "el bon tracte i la sensibilitat de l'Avià" i ha dit que ara s'obriran negociacions per trobar un camp de futbol per poder disputar la pretemporada i l'inici de la temporada que ve, fins que s'acabin les obres del camp de futbol de Montmajor.

Canturri s'ha mostrat satisfet que després d'anys de reivindicació el camp de gespa artificial sigui una realitat, ja que, segons ha dit, era una necessitat: "Fa molts anys que piquem pedra per aconseguir el camp de gespa artificial, a la comarca hem anat veient com Guardiola, Casserres i Vilada feien el canvi i a Montmajor era una assignatura pendent". Ara, al Berguedà només queda el cap de terra d'Olvan.

El Montmajor té equip masculí des del 2011 i equip femení des del 2012, però, ha remarcat Canturri, "cada vegada era més complicat convèncer jugadors i jugadores per venir a jugar a Montmajor, el club estava al límit, per això és tan important aquesta obra". Més endavant, caldrà també una remodelació dels vestidors.

Un camp en terreny de Montclar

El camp de futbol de Montmajor està ubicat en terreny del municipi veí de Montclar, fet pel qual el govern de Montmajor s’ha hagut de posar d’acord i demanar permisos a l’Ajuntament de Montclar per poder fer les obres, el qual no hi ha posat cap problema. Veure màquines treballant al camp del de futbol no ha estat fàcil perquè fins fa dos anys el camp pertanyia a diversos propietaris i era complicat intervenir-hi, però l’anterior equip de govern, d’ERC, va comprar l’equipament. Amb les eleccions municipals pel mig, el FC Montmajor va demanar un compromís a tots els partits polítics per tirar endavant l’actuació al camp de futbol i ara, Junts, que fa un any que governa, tira endavant el projecte.

Les obres al camp de futbol de Montmajor han començat aquesta setmana / Anna Costa