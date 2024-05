L'Escola Agrària del Solsonès casa l'agricultura de precisió i les noves tecnologies amb serveis mecànics de proximitat

Introduir les noves tecnologies en el sector agrícola i ramader, així com aprofundir en els conceptes bàsics d'agricultura de precisió en el context actual i considerant les tendències de futur. Aquests són els objectius de la nova formació de l'Escola Agrària del Solsonès basada en l'agricultura de precisió i les tecnologies 4.0. De 25 hores de dedicació, aquesta setmana en finalitza la segona edició, iniciada el 15 d'abril, si bé al mes de febrer es va impartir la primera, que es va allargar fins al 14 de març.

La proposta formativa de l'Escola Agrària del Solsonès combina sessions a l'aula amb visites tècniques en concessionaris comarcals, a banda d'una jornada dedicada a la posada en marxa de l'equipament adquirit. El bloc general, de tipus teòric, aborda la introducció a l'agricultura de precisió i a les tecnologies digitals, la maquinària i els equips amb tecnologia 4.0 i la recollida i el tractament de dades. En canvi, el bloc específic se centra en la demostració i el funcionament dels diferents tipus de maquinària i altres equipaments tecnològics mitjançant visites als tallers Tàmesis, Pujol i Comercial Agrària.

Jaume Puigpelat, coordinador del curs i professor de l'escola, explica que el paper dels serveis mecànics de la zona té repercussions fructíferes perquè permet als inscrits "teixir xarxa i sentir-se més acompanyats, ja que aquestes empreses tenen en compte les necessitats del sector sense obviar la realitat territorial". Així mateix, la formació ha tingut la col·laboració del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP) de la Universitat de Lleida i de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils (Maresme). De fet, bona part del professorat del curs són professionals del GRAP, a més a més de perfils específics del món agropecuari, com tècnics de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del centre CERCA Agrotecnio o del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

També agricultor i ramader, Puigpelat destaca que el curs ha tingut una acceptació d'allò més reeixida: "Malgrat que la formació s'adreça principalment als beneficiaris dels ajuts per a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0, que són eminentment agricultors i ramaders, el curs també ha tingut la participació de persones no beneficiàries però vinculades igualment al sector agropecuari. Són participants interessats en la innovació tecnològica encara que, ara per ara, no tinguin intenció de fer una inversió ni siguin titulars de cap explotació". De fet, el coordinador afegeix que el plantejament de la proposta formativa és "molt ampli i especialment conscient de la realitat del sector", a banda de dotar-se d'un to pròpiament informatiu.

Els ajuts per a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 són convocats pel Servei d'Ajuts a la Competitivitat Agrària i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L’objecte de la convocatòria rau a promoure inversions per fomentar l’aplicació de l’agricultura i la ramaderia de precisió i tecnologies 4.0 en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Els destinataris poden ser titulars d'explotacions agràries o que prestin serveis agraris, sempre que tinguin consideració de PIMES, així com inversions col·lectives i consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada.

Programat en el Pla Anual de Formació Agrària, aquest és un curs nou de formació contínua que s'ofereix des de les Escoles Agràries amb la voluntat de garantir l'ús correcte i l'aplicació de la tecnologia avançada, així com la posada en marxa dels diversos equips adquirits per a cada usuari, d'acord amb el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre. Un exemple pràctic seria la visualització i anàlisi de dades per a una gestió més eficient de l'explotació i la corresponent vinculació amb el nou Quadern Integrat d'Explotació (QIE). "Són recursos que afavoreixen el rendiment energètic i econòmic en l'àmbit agropecuari", constata Puigpelat.

Bona acollida dels cursos de formació contínua

A banda de l'agricultura de precisió i les tecnologies 4.0, el centre solsonenc proposa una àmplia oferta d'activitats de formació permanent en matèria agrària i forestal. Pel que fa als cursos de tipus agrari amb una resposta remarcable, destaquen propostes com la producció agrícola extensiva, la rotació, diversificació de cultius i fertilització en el marc de la nova PAC o el taller per a dones de mecànica bàsica i soldadura. En la mateixa línia i en la qüestió forestal, ressalten els cursos d'assecatge i asserrat de la fusta, el preparatori per a la certificació europea de serra mecànica (ECC1-2), la captura en viu d'espècies depredadores i exòtiques invasores i el bàsic d'arboricultura i treballs en alçada, entre d'altres.