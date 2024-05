El Zoo del Pirineu busca patrocinadors per fer front als elevats costos del seu centre de rescat

El Zoo del Pirineu busca patrocinadors per poder fer front als alts costos del seu centre de rescat d'animals salvatges, un servei que, a les comarques del Solsonès i Alt Urgell, només l'ofereix aquesta fundació. Anualment, s'ocupa de tractar al voltant de 400 animals lesionats o amb qualsevol mena de discapacitat que es troben al territori i, en el transcurs d'aquest 2024 ja han acollit uns 60. Depenent de les necessitats de cada individu resten a la reserva temporalment o de per vida, un fet que comporta uns elevats costos difícils de cobrir per l'entitat, que es finança a través de les entrades de visites guiades i donacions particulars.

«El problema és que a Catalunya hi ha pocs centres que ofereixin aquest servei i la majoria estan sobresaturats», segons la directora i fundadora del centre, Stania Kuspertova. Com ha apuntat a Regió7, moltes d'aquestes reserves i santuaris ni tan sols agafen el telèfon quan els demanen tractar a exemplars ferits, perquè no poden assumir-ho i ella mateixa s'ha trobat en casos en què li demanen que el centre aculli determinats animals «perquè si no ho fan s'hauran de sacrificar».

L'any passat, d'acord amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, la Fundació del Zoo del Pirineu va esdevenir també un centre de rescat. Per tant, a banda de tenir cura dels animals del parc zoològic, com feia des que es va fundar l'any 2014, acull altres exemplars salvatges que han estat ferits o no estan en condicions per viure en llibertat sense comprometre la seva supervivència. Al llarg del 2023 va arribar a acollir un total de 400 animals i en el que portem de 2024 en porten una seixantena, sumats als 180 que hi viuen de forma permanent. Recentment, van rebre dues guineus, una d'elles invident, per fer-se'n càrrec.

Guineu amb dues setmanes de vida, que va arribar al centre l'endemà de néixer / Zoo del Pirineu

En tractar-se d'una ONG privada es finança exclusivament a través de la venda d'entrades, que suposen un 86% dels ingressos, segons ha apuntat Kuspertova, i les donacions de particulars, que són el 14% restant. «Com a parc zoològic no hi ha problema, la qüestió és que el centre de rescat comporta costos molt elevats», els quals responen al manteniment dels animals, tractaments que requereixen els que estan ferits i en l'habilitació de nous espais, pee tal que estiguin adaptats a les seves necessitats especials i segueixin els seus criteris de seguretat.

Davant d'aquest escenari, la fundació ha explicat que busca patrocinadors que puguin contribuir al fet que puguin continuar oferint el servei de rescat i de cures pels animals que acullen. «Cada any, el Zoo del Pirineu rep a més de 15.000 visitants», fet que, segons Kuspertova, és senyal que cada vegada hi ha més persones sensibles amb els animals i el seu benestar, tot i que considera que «queda molt camí per recórrer pel que fa a l'educació ambiental».