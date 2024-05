Fem Manresa proposa que el pàrquing de la Reforma s’habiliti com a aparcament dissuasiu

Fem Manresa portarà a debat al Ple de dijous una moció perquè el pàrquing de la Reforma s'habiliti com a aparcament dissuasiu, establint una tarifa plana reduïda de 3 euros per una durada de 8 hores, i insta que l'Ajuntament i l'empresa EYSA -concessionària de l'aparcament per l'acord de les obres de la plaça de la Reforma entre el 2005 i el 2011- revisin els preus actuals, per tal d'oferir tarifes reduïdes als residents del barri amb necessitats d'aparcament.

Actualment, 8 hores al pàrquing de la Reforma costen 22,59€, mentre que el preu del mateix temps a l’aparcament Centre Històric (de gestió pública) és de 15,45€.

Facilitar l'accés al Centre Històric

La candidatura municipalista considera que, per tal d'incentivar el dinamisme al centre de la ciutat -especialment a tot el seu Centre Històric i ja sigui amb activitats comercials com

lúdiques- és necessari posar facilitats perquè qui vol accedir-hi pugui fer-ho de forma còmoda i fàcilment.

Per fer això possible -paral·lelament a un procés de pacificació dels carrers que ampliï espais pels vianants-, cal apostar per una xarxa de transport públic que cobreixi les necessitats de la població i, a la vegada, revertir la mancança important d'aparcaments dissuasius, pràcticament inexistents al centre de la ciutat.

En aquest sentit, tenint en compte que el pàrquing de la Reforma es troba en una situació d'infrautilització i que és el més proper al centre de la ciutat (es tarda menys de 5 minuts des

d'allà fins a plaça de Sant Domènec), consideren que seria l'espai més idoni per habilitar-lo com a aparcament dissuasiu.