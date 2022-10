Els pàrquings públics facturen un milió d’euros amb el 7% d’ocupació a Manresa

A Manresa hi ha cinc aparcaments de titularitat municipal que disposen de 1.175 places i que facturen més d’un milió d’euros.

Generen més de mig milió de moviments de rotació a l’any, centenars de milers de tiquets venuts i d’hores ocupades.

Aquests volums no resulten insignificants en una ciutat mitjana, com és la capital del Bages.

Però no formen part del debat públic sobre mobilitat -mai s’ha convocat una roda de premsa específica sobre aquest tema-, no hi ha en cap cas una dinàmica de retre comptes a la ciutadania del funcionament d’aquests equipaments i la dificultat per obtenir les dades bàsiques d’un servei públic de primer ordre fan envermellir.

Més enllà del sorprenent context que les acompanya, les xifres mostren una ocupació de rotació del 7% amb diferències notables entre els diferents equipaments.

Tal com s’ha dit al començament, a Manresa hi ha cinc aparcaments de titularitat municipal que sumen més de mil places: Centre Històric (218 places), La Seu Centre -Reforma- (350 places), Puigmercadal (105 places), plaça Porxada (279 places) i Quatre Cantons (223 places). El de la Seu i el de la plaça Porxada estan gestionats a través d’una concessió (vegeu pàgina 3) i els altres tres els gestiona l’empresa municipal Fòrum.

El pàrquing de la Reforma és el que més factura, 420.000 euros l’any 2019. Les dades del 2019 són les que es poden fer servir de referència, perquè l’any 2020 la mobilitat es va veure molt afectada per l’explosió de la pandèmia de covid-19 i les de l’any 2021 mostren una recuperació, però sense assolir encara els nivells previs.

Després dels més de quatre-cents mil euros del pàrquing de la Reforma hi ha els 270.000 euros de l’aparcament dels Quatre Cantons i els 160.000 tant del Centre Històric com del Puigmercadal.

En total, 1.011.269 euros de facturació d’aquests quatre aparcaments. La informació facilitada pel pàrquing Porxada a l’Ajuntament no incloïa la facturació. L’Ajuntament fixa les tarifes anualment, segons marca el plec de clàusules i la concessionària l’explota a risc i ventura.

Pel que fa a l’ocupació de rotació, la més elevada és la que presenta l’aparcament del Puigmercadal amb un 15%, seguit dels Quatre Cantons, amb un 8%, el de la Reforma, 3,6% i el Centre Històric, 2,8%.

Els Quatre Cantons i el Puigmercadal tanquen els diumenges i festius. La resta de dies obren de 7 del matí a 10 de la nit. El del Centre Històric, els diumenges i festius obre de 9 del matí a 7 de la tarda i de dilluns a dissabte, de 7 del matí a 9 de la nit.

Segons informa l’Ajuntament, els gestionats per Forum són pàrquings que disposen de places de rotació i d’abonaments específics per cobrir diferents necessitats (matí, tarda, 24 hores...), de manera que una mateixa plaça pot donar servei a més d’un vehicle en diferents franges.

L’abril de l’any passat, per als abonaments de matí, hi havia places disponibles a tots els pàrquings, amb entre 30 i 50 places, excepte el Puigmercadal, que està més ple.

L’estada mitjana més llarga és a la Reforma, amb 3 hores i escaig. La mitjana a la ciutat és d’1,6 hores.