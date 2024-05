Junts per Manresa demana explicacions pel retard de la nova escola Valldaura

Junts per Manresa demanarà explicacions en el ple de dijous sobre el retard en la construcció de la nova escola Valldaura.

El grup polític d’oposició exposarà que el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’escola Valldaura s’havia d’haver presentat «entre la tardor i finals de l’any passat». Aquest retard «ha impedit que hi hagi hagut la possibilitat de fer concurs públic per redactar el projecte i poder començar les obres».

Junts argumenta que la reivindicada escola Valldaura fa quinze cursos que funciona en mòduls prefabricats, en cargoleres des del 2009. En el mandat anterior es van realitzar gestions i negociacions per avançar en la solució d’aquesta situació de provisionalitat. Es van adquirir uns terrenys, en concret, dues finques del barri de Valldaura, als carrers Mossèn Vall i Rubió i Ors (de 6.500 metres quadrats de superfície en total), per a la futura ubicació de l’escola, posant-los a disposició del departament d’Ensenyament.

Ara farà un any, es va fer públic que es redactaria un conveni entre el departament d’Educació i l’Ajuntament que inclouria tota la informació relativa a com seria la nova escola, de manera que es pogués iniciar el procés de participació amb la comunitat del centre i convocar el concurs públic per a la seva construcció. El compromís anunciat va ser que aquest conveni estaria signat i es presentaria entre la tardor i finals del 2023.

Capital de la Francophonie

Junts demanarà al Ple d’aquest dijous que Manresa esdevingui la capital catalana de la Francophonie, atès que “s’ha convertit en un moviment de reafirmació de valors essencials com la pau, la llibertat, la fraternitat i la defensa dels drets humans”.

Així mateix, Junts urgeix al Parlament de Catalunya que consolidi la ciutat com la seva capital, atès el ferm i llarg compromís de Manresa amb l’esdeveniment i el relleu generacional assegurat; també, que el govern de la ciutat hi destini els recursos necessaris per a la seva millora contínua així com la seva difusió.

D'altra banda, en l'àmbit de les preguntes, Junts demanarà quines accions durà a terme el govern davant del fet que, amb la nova concessió amb Foment, "els nous vehicles de recollida de les escombraries no puguin passar per certs trams, tal com constaten les proves fetes a diversos trams de la ciutat". Un fet que afirmen que "ha generat malestar i problemes de circulació», afirma.