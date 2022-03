Manresa vol convertir-se de manera oficial en la capital catalana de la Francophonie. De fet, ja ho és extraoficialment després de vint-i-tres edicions celebrant a la ciutat una festa que vol posar de relleu la llengua, la cultura i els valors de la comunitat francesa al món. L'Ajuntament i la coordinadora de la Francophonie des dels seus inicis, Anna Rotllan, fa uns anys que treballen per rebre un reconeixement que, ara mateix, està ben encarrilat però que s'ha anat allargat, inicialment per la condició catalana de nació sense estat i, en els darrers mesos, per la pandèmia. Però el fet que el gener del 2021 el Parlament de Catalunya s'incorporés ja com a membre associat de ple dret de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), ha estat un salt endavant. Així ho han explicat avui tant Rotllan com la regidora de Cultura, Anna Crespo, en la roda de premsa celebrada al Kursaal per presentar els actes d'una festivitat que retorna a la ciutat després de dos anys a causa de les restriccions pel coronavirus.

Organitzat per l'Associació de Professors de Francès de Catalunya, amb el suport del consistori manresà i de l'Ambaixada de França, la Francophonie torna la setmana que ve amb Brel, leSpectacle!, programat el març del 2020 i suspès per la pandèmia. "Esperem que aquest tercer intent ja sigui el definitiu", apuntava Joan Morros, responsable de la programació al Kursaal que recordava una festa que des del 2009, a la Sala Petita i des del 2010, a la Sala Gran, ha omplert el teatre. Brel, leSpectacle homenatja el cantautor belga Jacques Brel, un dels referents de la cançó francesa amb la interpretació d'Olivier Laurent a qui el diari Le Figaro , apuntava Rotllan, va qualificar "no d'imitador de Brel sinó de la seva reencarnació". El muntatge internacional, dirigit per Gill Marsalla, amb la direcció musical de Philippe Villa, ha visitat escenaris novaiorquesos, londinencs i, evidentment, parisencs. L'espectacle es podrà veure dissabte 19 de març, a les 8 del vespre, a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Completen el repartimen Fréderic Viale (acordió), Tony Sgro (contrabaix), Benoît Pierron (percussió), Sophie Reynaud (ballarina) i Anthony Klein (fotografia). Presència de tres cònsols generals Els actes de la Francophonie, que començaran abans al pati del Kursaal, tindran la presència del cònsol general de França a Catalunya, M. Olivier Ramadour, del cònsol general de Malàisia a Barcelona, Jordi Martínez, i del Cònsol General de Suisse a Barcelona, Roger Kull. Entre els convidats també hi haurà l'agregat d'Afers Institucionals del Bureau du Québec de Barcelona, Alfons Calderon, el director de l'Institut Francès de Barcelona, Max Vasseur i l'agregat cultural de l'Ambaixada de França, Sébastien Portelli. Abans de l'espectacle, a 1/4 de 8 de la tarda, la festa de la Francophonie començarà amb la inauguració de l'edició a càrrec de la mateixa Rotllan i, a continuació, es recordaran les víctimes de la guerra d'Ucraïna amb la interpretació d'El Cant dels Ocells, a càrrec d'Anna Costa, violoncel·lista i professora del Conservatori de Música. A continuació, actuaran els gegants de Manresa, els gegantons i els Cavallets de Sant Jordi de l'Agrupació Cultural del Bages amb la presència de l'Hereu i la Pubilla. Seguidament, l'alumnat de l'Escola Suisse de Barcelona, de l'Escola Espill de Manresa i estudiants francesos de la FUB faran enlairar els globus de la pau. Uns actes amb els quals l'organització, explicava Rotllan, vol mostrar els valors de "llibertat, solidaritat i defensa dels drets humans que comparteix la ciutat amb la Francophonie". Després de l'espectacle, al restaurant Kursaal es farà un sopar. Actes previs Com a novetat d'aquest any, la Francophonie de Manresa incorpora una activitat lúdica i didàctica alhora que té un gran pes en l'ensenyament francès: el Gran Dictat. Batejat com a Grande Dicté de la Francophonie à Manresa", se celebrarà el dijous 17 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, a la sala Plana de l'Om. Hi podrà participar tothom qui ho vulgui. Posterioment, es projectarà a la mateixa sala la comèdia Felicità, de Bruno Merle. L'endemà, en la mateixa sala, i en col·laboració amb Cineclub Manresa, com és habitual, es projectarà un film francòfon (19.30 h). Es tracta del film quebequès La déesse des moches à feu, dirigit per Anaïs Barbeau-Lavalette. Les entrades per a la projecció del film i per a l'espectacle de dissabte es poden adquirir a la web del teatre Kursaal (www.kursaal.cat)