L’escola Valldaura de Manresa es construirà amb el sistema modular utilitzat per fer la FUB

Un equipament aixecat amb el sistema constructiu modular utilitzat per fer els edificis de la FUB, que garantirà que es faci amb una certa rapidesa. Una escola de dues línies que podria entrar en funcionament entre els anys 2026 i 2027. Per fi, hi ha hagut respostes pel que fa al futur de l’escola Valldaura, que les famílies del centre fa catorze cursos que esperen.

«Algú ens pot dir alguna cosa?». Aquesta és la pregunta que feien a finals del març passat les famílies de l’escola Valldaura, que funciona en cargoleres al barri amb el mateix nom des del 2009.

Hi ha un solar cedit per l’Ajuntament -amb façana als carrers de Mossèn Vall i de Rubió i Ors, i amb una superfície de 6.716,83 m2- a punt per acollir la nova escola, però no acaba d’arribar mai. Finalment, la Generalitat ha fet un petit pas endavant per al qual ha estat bàsica la implicació de l’Ajuntament, que, a canvi de desencallar-ho, es farà càrrec del 20% del cost del projecte.

A la trobada amb l’Associació de Famílies d’Infants (AFI) del centre hi van assistir, per part de l’Ajuntament, l’alcalde Marc Aloy i el regidor Josep Gili, i per part de la Generalitat, Jean-Marc Segarra, director General de Centres Públics, i Gemma Boix, directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.

El conveni signat a final d'any

Van informar les famílies que, abans que s’acabi l’any, tindran signat el conveni que estan elaborant, que inclourà tota la informació relativa a com serà la nova escola, de manera que es pugui convocar el concurs públic per fer-la. Tot i que no es va concretar una data, l’AFI informa que sí que els van donar una previsió, que passa per tenir fet l’edifici en tres o quatre anys, mentre que els van explicar que, sense l’esmentat 20% de l’Ajuntament, n’haurien trigat entre vuit i deu.

Un tema que preocupava especialment les famílies era saber quantes línies tindrà i la possibilitat que passés a ser un institut-escola. La reunió va servir per aclarir que tindrà dues línies.

El 2016, l’Ajuntament va assegurar que la nova escola Valldaura continuava sent una prioritat, després que dos anys abans el Departament d’Educació li comuniqués que no tenia cap previsió. El setembre del 2021, l’Ajuntament va anunciar la compra de dues finques per construir-hi l’escola.