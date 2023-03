Les famílies de l'escola Valldaura de Manresa sobre el futur equipament: "Algú ens pot dir alguna cosa?"

El setembre del 2021 l'Ajuntament de Manresa va informar sobre la compra de dues finques per poder-hi construir l'anhelada escola Valldaura, que, amb aquest, ja fa catorze cursos que funciona en mòduls prefabricats. D'ençà d'aquell anunci, que va ser rebut amb llàgrimes per l'equip directiu del centre, les famílies no n'han sabut res més. L'Associació de Famílies d'Infants (AFI) de l'escola Valldaura, integrada per 140 famílies, ho ha volgut denunciar. Expliquen que, a final de l'any passat i el febrer passat, van enviar sengles cartes als Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central per reclamar informació. La primera vegada no les van respondre. La segona, els van dir que en parlessin amb l'equip directiu de l'escola, que tampoc no ens sap res. "Algú ens pot dir alguna cosa?", s'han exclamat. No només es queixen a la Generalitat; també a l'Ajuntament.

Quan es va fer l'anunci de la compra de les dues finques, que sumen 6.500 m2 entre els carrers de Mossèn Vall número 7 i de Rubió i Ors, número 2-6, el regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili, va explicar que, tot i que no van poder donar cap data aproximada que quan es faria l'escola, hi havia una bona disposició del Departament d'Educació per "accelerar el màxim possible la construcció d'aquest edifici". Un any i mig després, el més calent és a l'aigüera.

L'AFI posa èmfasi en "les dificultats per comunicar-nos amb el Departament d'Educació" i en el fet que, a dia d'avui, tenen més "incerteses" que certeses i que "la pilota ja és a la seva teulada", després que l'Ajuntament fes el pas per aconseguir els terrenys per aixecar la nova escola. Afegeix que "l'equip directiu i d'administració tampoc no en treu l'aigua clara", ja no només quant al calendari per fer realitat la nova escola sinó també pel que fa a quin tipus d'escola serà.

Comunicació inaccessible

Assegura que "la comunicació amb els serveis territorials és inaccessible" i, quant al futur format de l'escola, comenta que alguns rumors "giren al voltant de les línies que pot tenir la nova escola, passant a ser un centre de dues línies per curs, o també la possibilitat de convertir-se en un institut-escola. Davant d’aquests canvis tan significatius necessitem saber quines són les intencions i voluntats que té el Departament a l’hora de planificar la construcció del nou edifici. Les famílies, com a part activa de la comunitat educativa, també volem estar al cas d’aquests plans de futur".

Mancances que s'han cronificat

L'associació de famílies recorda que "som una escola que arrossega mancances estructurals des dels orígens, que el pas dels anys ha cronificat i agreujat, i que no es limiten al més visible, com l'evident manca d'espais adequats. Hores d'ara, el Departament d'Educació encara no garanteix la plaça d'Educadora Social, una figura especialment necessària en una escola d'alta complexitat com la nostra". És per això que "exigim al Departament d'Educació de la Generalitat i a l’Ajuntament de Manresa: informació transparent i fiable, i ser escoltats i tinguts en compte en la presa de decisions en relació al què i a com serà la nova escola i el seu entorn".

Les famílies de l'escola manresana fan notar que "una vegada més, evidenciem que estem oberts a asseure’ns i parlar del futur dels nostres fills i filles"