Has fet la declaració de la Renda? Atent a les dates

La campanya de la Renda 2023 va començar el passat 3 d'abril de 2024. Moltes persones, de segur que ja l'han fet, però les que no l'han fet? Totes les persones obligades a fer-la han d'estar al cas del període en què s'acaba la campanya. La mandra, o deixar-ho per a últim moment, ens pot portar certs problemes, que després ens pot comportar certes multes o inconvenients amb Hisenda.

Terminis per presentar la Renda 2023

Sol passar també que el temps vola i quan ens volem adonar el període voluntari per presentar la declaració s'ha esfumat. En aquest supòsit, el contribuent ha de saber que presentar la declaració fora de termini pot comportar multa.

Els terminis de la declaració de la Renda / ACN/ Miquel Vera

Data límit per fer la Declaració de la Renda

Perquè això no passi, convé no perdre de vista una data, l'1 de juliol, darrer dia hàbil per complir l'IRPF.

Des del 3 d'abril, teniu la possibilitat de consultar l'esborrany de la declaració i acceptar-lo a través del servei Renda WEB.