Protestes per rebre Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, a Berga i a Manresa

Prop d'una cinquantena de joves convocats per la Plataforma Berguedà Anticapitalista, que aglutina col·lectius com ara l'Ateneu Llibertari o el Casal Panxo, han escridassat la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que aquest dimecres ha fet acte de campanya a Berga.

Els manifestants han rebut Sílvia Orriols i els membres de la llista que s'han desplaçat a Berga amb una pancarta amb el lema "Acció directa contra el feixisme" i amb crits de "feixistes", "racistes", "sou escòria" o "podrits". També han estat increpats els berguedans i berguedanes que han assistit al míting electoral.

Manifestants davant l'hotel Berga Park / Anna Costa

L'acte s'ha fet a l'Hotel Berga Park després que, segons Aliança Catalana, els deneguessin tant el Pavelló de Suècia com altres dos espais de titularitat municipal (la sala Casino i l'Hotel d'Entitats). La líder del partit, Sílvia Orriols; Lluís Areny, número 1 a la llista per Barcelona; Jordi Aragonès, número 2; i el manresà Oriol Gès, número 3, han exposat l'ideari del partit davant de gairebé un centenar de persones.

Assistents a l'acte / Anna Costa

Entre els assistents, no han fet acte de presència per motius laborals i personals, els dos berguedans que van a la llista d'Aliança Catalana, el regidor independent a l'Ajuntament de baganès per Bagà Endavant Pep Llamas (número 85) i Maria Antònia Ortega (72), que va ser regidora a l’oposició a l'Ajuntament de Berga per CiU el mandat 2015-2019.

Les intervencions dels membres d'Aliança Catalana han estat aplaudides pel públic, que ha acabat dret cantant Els Segadors.

Mentrestant, a fora, els manifestants no s'han mogut, rodejats d'una quinzena de Mossos d'Esquadra.

A la sortida, s'han repetit crits i càntics com ara "Ni un pas enrere, contra el feixisme acció directa" o "Vosaltres racistes, sou els terroristes". Sílvia Orriols ha estat escortada per agents dels Mossos fins que ha pujat a la furgoneta de la campanya electoral, tot i això, ha estat seguida, escridassada i esquitxada amb aigua per alguns dels que s'han concentrat a les portes del Berga Park.

Increpant Sílvia Orriols / Anna Costa

A Manresa una vintena de persones han increpat Orriols i els simpatitants i dirigents d’Aliança. En aquest cas l’acte s'ha fet aquest dimecres a la sala de festes Wow. Tant a Berga com a Manresa han parlat la mateixa Orriols; Lluís Areny, número 1 per Barcelona; Jordi Aragonès, número 2; i el manresà Oriol Gès, número 3. A Manresa també ho han fet els candidats Bernat Bernabeu, de Navarcles; i la sanfruitosenca Imma Nadal. L’acte d’Aliança Catalana a Manresa ha omplert la sala de festes.